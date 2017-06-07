Пекин, 8 июня, 2017, 02:05 — ИА Регнум. Китай будет активно развивать чистую энергетику и улучшать энергоэффективность для развития «зеленого» образа жизни, заявил председатель КНР Си Цзиньпин 7 июня, передает агентство «Синьхуа».

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Выступая с приветственным письмом Восьмому Форуму министров по проблеме чистой энергии и Второму Форуму проекта Mission Innovation, которые открылись 7 июня в Пекине, Си заявил, что развитие чистой энергии является важным улучшением структуры энергетики, энергетической безопасности и продвижения «экологической цивилиации».

По его словам, Китай высоко ценит развитие чистой энергетики и принял серию мер, принесших позитивные результаты в этой сфере.

Страна придерживается базовой политики по энергосбережению и защите окружающей среды, отметил он.

Он также призвал участников мероприятий делиться знанием и опытом, чтобы помочь миру встать на путь «зеленого», «низкоуглеродного» и устойчивого развития.

Правительство КНР усилило меры по борьбе с загрязнением воздуха, для чего использует все больше «зеленых» технологий.

Страна планирует сократить выбросы углерода на единицу ВВП на 60−65% к 2030 году в сравнении с 2005 годом, а также увеличить долю неископаемых энергоносителей в общем энергопотреблении до 20%.

Отметим, что бурный рост китайской промышленности помимо развития, стал причиной ухудшения экологической обстановки в Китае, в связи с чем экологические проблемы стоят особенно остро перед КНР.