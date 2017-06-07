Тирасполь, 8 июня, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Контракт вступил в силу вчера, 5 июня. «Решение было найдено. Мы, конечно, эту информацию (о заключении контракта) знали заранее, но не хотели торопить события и дождаться подачи электроэнергии. Данная подача состоялась, электроэнергия пошла, контракт работает», — сказал Вадим Красносельский.

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Президент отметил, что главным достижением этого контракта является то, что он заключен без посредников, напрямую. «Мы сторонники честных, открытых отношений как в бизнесе, так и в политике. Я рад, что контракт восстановлен. Это говорит о начале стабильных отношений между МГРЭС как экономического субъекта и Молдовы как потребителя», — отметил глава государства.

Начало поставок электроэнергии в Молдавию, по его словам, положительно отразится на экономике Приднестровья. Ожидается, что уже через месяц валюта начнёт поступать в республику. «Это будут валютные поступления в определенных пропорциях и долларов США, и леев», — пояснил Вадим Красносельский.

Председатель комитета Верховного совета ПМР по экономической политике Александр Коршунов также считает, что возобновление поставок приднестровской электроэнергии в Молдавию является положительным моментом, как и то, что контракт был заключен напрямую без участия фирм посредников.

«Мы все помним о том, что Вадим Николаевич Красносельский говорил о том, что необходимо убирать серые схемы, из-за которых бюджет республики недополучал достаточно серьезные суммы денег и в конечном итоге не смог выполнить социальные обязательства в 2015 году», — привходит слова Коршунова приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья».

Председатель комитета подчеркнул, что заключенный напрямую контракт сделает движение финансовых потоков более прозрачным и все налоги с продажи электроэнергии будут уплачиваться в бюджет в полном объёме. «Все налоговые отчисления с дохода предприятия будут перечислены в бюджет в рамках закона, и со всеми этими цифрами как представители Верховного совета, так и представители гражданского общества смогут ознакомиться», — добавил парламентарий.

По словам депутата Верховного совета Андрея Сафонова, возобновление поставок электроэнергии означает не только пополнение бюджета налоговыми доходами, но и дополнительные вливания иностранной валюты в приднестровскую экономику, что должно способствовать улучшению ситуации на валютном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июня Молдавия возобновила закупку электроэнергии у Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, и принадлежащей российской «Интер РАО ЕЭС». У Молдавской ГРЭС будет закупаться 70% необходимой Молдавии электроэнергии, остальные 30% будут приобретаться у украинской компании DTEK Holding. Согласно контракту, подписанному между Energocom и МолдГРЭС, закупочная цена составит около $45 за 1 Мвт⋅ч., что на 10% ниже, чем цена закупки украинской электроэнергии.

Ранее власти Приднестровья выразили обеспокоенность конкуренцией со стороны Украины в поставках электроэнергии в Молдавию, поскольку оплата за поставки электроэнергии в Молдавию является основным источником притока валюты в ПМР. Решение Кишинева с 1 апреля 2017 года перейти на поставки украинской электроэнергии стало серьезным ударом для экономики и населения Приднестровья.