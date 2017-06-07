Пекин, 8 июня, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Госсовет КНР анонсировал очередное снижение налогового обременения для компаний на 283 млрд юаней ($41,7 млрд) в год, передает агентство «Синьхуа».

Юань

Новые меры, которые вступят в действие с 1 июля, являются частью государственной политики по сокращению расходов предприятий на 1 трлн юаней в 2017 году, говорится в заявлении, последовавшем за исполнительным заседанием Госсовета под председательством премьера Ли Кэцяна.

Государство отменит или сократит дополнительные правительственные сборы на использование электричества, отменит социальных сборов и приостановит сборы по надзору для страховых и банковских секторов, говорится в постановлении, а также предоставит еще ряд преимуществ.

Правительство установит надзор за осуществлением политики по сокращению корпоративных долгов с целью помочь компаниям получить обещанные выгоды, передает агентство.

Ранее Госсовет уже сократил бремя для предприятий на 718 млрд юаней в год.