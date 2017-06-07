Тирасполь, 8 июня, 2017, 00:52 — ИА Регнум. Министром государственной безопасности Приднестровья назначен генерал-майор Валерий Гебос. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента ПМР, такой указ подписал 7 июня глава государства Вадим Красносельский.

Gospmr.org Валерий Гебос и Вадим Красносельский

Генерал-лейтенант Михаил Лапицкий освобожден от исполнения обязанностей министра государственной безопасности республики. Красносельский выразил благодарность Михаилу Лапицкому, возглавлявшему органы государственной безопасности Приднестровья с 2014 года.

«Михаил Леонидович находился в непростых условиях. Самое главное: он сумел сохранить в органах госбезопасности законность и соблюдение конституции, стоял на передовой защиты безопасности государства, делал для этого все, от него зависящее, сплачивал коллектив», — подчеркнул президент.

Вадим Красносельский охарактеризовал нового главу МГБ Валерия Гебоса как профессионала, который имеет опыт работы в органах госбезопасности. «Уверен, что вы сработаетесь. Человек в министерстве он не новый. Знает коллектив и, что очень важно, знаком с проблемами внешнего и внутреннего характера, которые приходится решать на уровне государственной безопасности», — подчеркнул глава государства.

Вадим Красносельский напомнил, что не может быть сильного государства при слабых органах госбезопасности, и выразил надежду на то, что МГБ и впредь будет играть значимую роль в стабилизации ситуации как внутри республики, так и по ее периметру.