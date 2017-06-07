Степанакерт, 8 июня, 2017, 00:43 — ИА Регнум. В рамках предстоящего 10 июня визита в Армению сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Ричард Хогланд (США) и Стефан Висконти (Франция) встретятся с президентом Армении, министром иностранных дел и министром обороны страны. Об этом сообщил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов в интервью «Арцахпресс».

artsakhpress.am Игорь Попов

Хотелось бы, во-первых, конкретизировать сроки вашего визита. Когда сопредседатели предусматривают посетить Нагорный Карабах. Предусматривается ли визит в Азербайджан. Если да, то когда. Какие встречи предусмотрены во время визита? Каким вопросам будет уделено основное внимание?

«В соответствии с ранее достигнутой договоренностью вместе с французским и американским сопредседателями, а также послом Каспшиком 10 июня будем находиться в Армении, где состоятся встречи с президентом страны, министром иностранных дел и министром обороны. Мы хотели бы уточнить ситуацию в зоне конфликта. Планируется обсуждение актуальных вопросов НКУ, в том числе с учетом состоявшейся в Москве в конце апреля с.г. встречи мининдел России, Азербайджана и Армении. На следующий день предполагается поездка в Нагорный Карабах. С учетом рабочего графика президентов в конце следующей недели мы прибудем в Баку. По итогам, согласно сложившейся практике, на сайте ОБСЕ будет опубликовано соответствующее заявление», ­ сказал он.

На вопрос, могут ли адресные заявления Минской группы ОБСЕ, подобные последнему, каким-либо образом способствовать снижению напряженности на границе, он ответил:

«В нашем заявлении осуждаются недавние нарушения режима прекращения огня и содержится призыв к сторонам конфликта предпринять все меры, необходимые для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на линии соприкосновения и армяно­азербайджанской границе. Как я уже сказал, ситуация в зоне конфликта, перспективы ее развития, будет предметом обсуждения в ходе предстоящих поездок в регион. Наша задача как посредников — сделать все возможное, чтобы конфликт был урегулирован исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. Продолжим работать в этом направлении».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. Канта 6 июня, затронул вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. «Только договариваться, другого пути нет, — сказал министр. — Договоренности за длительный период переговорного процесса, который принимал различные формы, много раз были близки, даже на расстоянии вытянутой руки, потом срабатывал какой-то инстинкт недоверия то одной стороны, то другой, но надо работу продолжать».

Глава российского МИД также подчеркнул, что, несмотря на то, что в ходе переговоров уже выработан набор принципов, «необходимо согласовать целый ряд очень сложных деталей, которые затрагивают очень деликатные вопросы, в том числе внутриполитические вопросы. Но мы не прекращаем стараться, Россия, как вы знаете, вместе с США и Францией является страной — сопредседателем Минской группы ОБСЕ, в составе которой мы регулярно встречаемся со сторонами, и мы дальше будем в рамках этой тройки думать над тем, как преодолевать мелкие, но очень серьезные детали, которые пока еще не согласованы».