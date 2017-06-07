Минск, 8 июня, 2017, 00:32 — ИА Регнум. Как сообщили в пресс-службе молдавского правительства, Филип и Лукашенко обсудили результаты сотрудничества между двумя странами в течение 25 лет дипломатических отношений и возможности запуска новых совместных проектов. «Мы ценим хорошие отношения, сложившиеся между нашими странами, и хотим сохранить их и впредь, их устойчивый и продуктивный характер», — заявил молдавский премьер.

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Он призвал к максимальному освоению торгово-экономического потенциала между двумя странами: «Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с белорусскими партнерами в области промышленного производства. Зона свободной торговли между Республикой Молдова и Европейским союзом открывает новые возможности для развития бизнеса, в частности, для увеличения числа совместных предприятий. Мы запустили ряд внутренних реформ, чтобы облегчить работу предпринимателей, и хотим создать привлекательные условия для иностранных инвесторов, в том числе из Белоруссии».

В свою очередь, Лукашенко подчеркнул, что отношения с Молдавией очень важны для его страны, ввиду «общей истории и преимуществ для граждан обеих стран». Он добавил, что белорусские власти также выступают за использование возможностей, представленных двусторонними и многосторонними соглашениями, частью которых являются Молдавия и Белоруссия.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Белоруссия, как страна-член Таможенного союза, использовалась молдавскими экономическими агентами для реэкспорта в Россию молдавских вин и сельскохозяйственной продукции, когда они попали под эмбарго. В свою очередь Молдавия обещала белорусским предприятиям выход на европейский рынок посредством подписанного Кишиневом соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.