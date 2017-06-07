Луганск, 8 июня, 2017, 00:28 — ИА Регнум.

Ранения в боях с ВСУ близ села Желобок (Славяносербский район, ЛНР) получили три ополченца Народной милиции ЛНР, сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны республики Андрей Марочко.

Mil-lnr.info Военнослужащий Народной милиции ЛНР

«В результате боестолкновений в районе населенного пункта Желобок ранения получили трое военнослужащих Народной милиции ЛНР», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня Марочко сделал заявление, согласно которому одновременно с наступлением на Желобок ВСУ обстреляли жилые кварталы близлежащих населенных пунктов.

Народная милиции ЛНР опровергла информацию украинских СМИ о том, что в боях ВСУ якобы захватили ряд участков в «серой зоне» на линии соприкосновения, в том числе в районе Желобка.

Марочко уточнил, что при попытке прорыва позиций войск ЛНР в районе Желобка ВСУ потеряли десять человек. Пострадал мирный житель, а один из ополченцев тяжело ранен.

Кроме того, утром 7 июня ВСУ начали артобстрел города Кировска (ЛНР) с применением гаубиц Д-30 калибром 122 мм. Обстрел привел к значительным разрушениям. Еще ВСУ обстреляли город Стаханов (ЛНР) и поселок Фрунзе (Славяносербский район, ЛНР).

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