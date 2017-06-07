Испания и Колумбия сильнейшего не определили
Мадрид, 8 июня, 2017, 00:26 — ИА Регнум. 7 июня на стадионе «Нуэва-Кондомина» был разыгран товарищеский матч между сборными Испании и Колумбии. Матч завершился со счетом 2:2.
На экваторе первого тайма полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва открыл счет. Замкнув прострел Педро с правого фланга — 1:0.
В конце тайма атакующий полузащитник клуба «Монтеррей» Эдвин Кардона сравнял счет великолепным перебросом через вратаря после ассиста Хуана Куадрадо — 1:1.
На 55-й минуте форвард «Монако» Радамель Фалькао вывел Колумбию вперед после ассиста Хамеса Родригеса — 1:2.
В конце матча форвард «Реала» Альваро Мората сравнял счет — 2:2.
Статистика матча (Испания/Колумбия)
Удары 13/6
Удары в створ 6/4
Владение 62%/38%
Фолы 13/15
Составы на матч:
Испания: Рейна, Альба, Начо, Аспиликуэта, Пике, Сильва, Ильяраменди, Коке, Иньеста, Педро, Аспас.
Колумбия: Оспина, Санчес, Армеро, Ариас, Сапата, Родригес, Агилар, Санчес, Кардона, Фалькао, Куадрадо.
Главный арбитр матча: Винчич.
Предупреждения: Куадрадо — 32, Альба — 32, Сильва — 36, Санчес — 45, Армеро 71, Ильяраменди — 90+4.
Голы: Сильва 22 — 1:0, Кардона 40 — 1:1, Фалькао 55 — 1:2, Мората 87 — 2:2.