Мадрид, 8 июня, 2017, 00:26 — ИА Регнум. 7 июня на стадионе «Нуэва-Кондомина» был разыгран товарищеский матч между сборными Испании и Колумбии. Матч завершился со счетом 2:2.

Steindy Давид Сильва

На экваторе первого тайма полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва открыл счет. Замкнув прострел Педро с правого фланга — 1:0.

В конце тайма атакующий полузащитник клуба «Монтеррей» Эдвин Кардона сравнял счет великолепным перебросом через вратаря после ассиста Хуана Куадрадо — 1:1.

На 55-й минуте форвард «Монако» Радамель Фалькао вывел Колумбию вперед после ассиста Хамеса Родригеса — 1:2.

В конце матча форвард «Реала» Альваро Мората сравнял счет — 2:2.

Статистика матча (Испания/Колумбия)

Удары 13/6

Удары в створ 6/4

Владение 62%/38%

Фолы 13/15

Составы на матч:

Испания: Рейна, Альба, Начо, Аспиликуэта, Пике, Сильва, Ильяраменди, Коке, Иньеста, Педро, Аспас.

Колумбия: Оспина, Санчес, Армеро, Ариас, Сапата, Родригес, Агилар, Санчес, Кардона, Фалькао, Куадрадо.

Главный арбитр матча: Винчич.

Предупреждения: Куадрадо — 32, Альба — 32, Сильва — 36, Санчес — 45, Армеро 71, Ильяраменди — 90+4.

Голы: Сильва 22 — 1:0, Кардона 40 — 1:1, Фалькао 55 — 1:2, Мората 87 — 2:2.