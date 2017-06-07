Санкт-Петербург, 8 июня, 2017, 00:48 — ИА Регнум. В Северной столице учрежден Совет ректоров государственных вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фактически, он создан в противовес давно существующему Совету ректоров вузов Санкт-Петербурга, который с 2004 года возглавляет ректор Университета ИТМО Владимир Васильев. Как заявляют учредившие новую общественную организацию ректоры и президенты вузов, им стало не по пути с коллегами из частных образовательных структур, входящих в «васильевский» Совет. Кроме того, не секрет, что недовольство глав госвузов Петербурга вызвало активное участие Совета ректоров и его главы в скандальной истории вокруг передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ.

Guap.ru Анатолий Оводенко

О мотивах учреждения Совета ректоров государственных вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (СПбГУАП) Анатолий Оводенко.

Прежде всего, Оводенко сообщил, что в новую общественную организацию приглашены все государственные вузы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Учредителями Совета ректоров государственных вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали 19 ректоров и президентов государственных образовательных учреждений города и области.

За создание новой структуры главы вузов выступили на прошедшем 6 июня в Горном институте общем собрании. Хотя не все смогли присутствовать лично: так, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев по доверенности голосовал за ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрея Рудского, поскольку тот находится в Китае. От Ленинградской области в Совет вошёл глава Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев.

Не вошли в состав «альтернативного» Совета ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев, ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Владимир Кутузов и ректор НИУ ИТМО Владимир Васильев.

«Присутствовали все ректоры, за исключением Максимцева, Кутузова, ну и, понятно, Васильева. Но мы открыты. Они могут войти туда хоть сегодня, подписав бумагу, что признают устав», — подчеркнул Анатолий Оводенко.

Государственный статус вуза также является необходимым условием для вступления его ректора в новую общественную структуру. В отличие от возглавляемого Васильевым Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, в состав которого, по словам Анатолия Оводенко, входит «около 70 негосударственных вузов, половина из которых лишена лицензии».

«В этом и смысл, что прежде не было организации, которая занималась бы исключительно интересами государственных вузов. Есть государственные университеты, которые живут за государственный счет, у них есть свои проблемы: отсутствие финансирования, необходимость сокращений работников вузов и т.д. Совершенно разные проблемы, которые не касаются негосударственных учреждений», — подчеркнул Оводенко смысл создания нового Совета.

Он добавил, что на сегодняшний день в Совете ректоров под началом Владимира Васильева соотношение негосударственных и государственных вузов составляет три к одному в пользу первых.

При этом очевидно, что поводом для отмежевания ряда глав государственных структур высшего образования от Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга стало не только «засилье» в нем «частников», но и вовлечение этой общественной организации в политически конфликтную ситуацию вокруг Исаакиевского собора.

Напомним, в начале февраля 2017 года ректоры ряда гражданских и военных вузов Петербурга обратились с письмом на имя губернатора, в котором просили побыстрее завершить передачу собора Русской православной церкви, предложив сделать это уже к Пасхе, 16 апреля, что вызвало возмущение музейной общественности и специалистов.

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Среди подписавших то обращение были, в частности, глава ИТМО и Совета ректоров Владимир Васильев, а также на тот момент исполнявший обязанности ректора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица Василий Кичеджи. В то же время ряд ректоров госвузов отказался подписывать это письмо, некоторые отозвали затем свои подписи, а СПбГУ дезавуировал автограф своего проректора.

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Кроме того, Владимир Васильев от имени Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга выдвинул главу РПЦ, патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на присвоение звания почетного гражданина Северной столицы, которое и было ему присуждено 24 мая решением Заксобрания.

Спорная роль существующего Совета ректоров во всех этих событиях, судя по всему, вызвала недовольство самих ректоров, возглавляющих государственные вузы.

«Там есть куча почётных членов, которые вообще никогда в вузах не работали. И потом, когда принимаются известные решения, оказывается, что это делается за спиной у этих ректоров. Вы понимаете, о чем идёт речь. Причём здесь товарищ Кичеджи и прочие, которые к высшему образованию вообще никакого отношения не имеют? Обращения подписаны единогласно, якобы, от имени присутствующих, а там и заседаний не было в природе», — заявил Анатолий Оводенко, имея в виду события зимы и весны 2017 года.

В новый Совет ректоров государственных вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по его словам, уже вошли руководители 24 госвузов, в то время как в Петербурге осталось не более 30 государственных учреждений высшего образования. В состав нового Совета вошел ректор крупнейшего городского вуза — Санкт-Петербургского госуниверситета — Николай Кропачев. Инициативу, по словам Оводенко, поддержала и вице-президент Российского Союза ректоров, президент СПбГУ Людмила Вербицкая.

В то же время, отметил Анатолий Оводенко, пока не ясно, с каким именно советом ректоров будет иметь дело министерство образования и науки РФ и другие министерства и ведомства. Ведь структура под руководством Владимира Васильева обладает правом рекомендовать Минобрнауки кандидатуры ректоров петербургских вузов при их назначении.

«Например, относительно выдвижения на пост ректора. Известная история в Педагогическом институте (РГПУ им. А.И.Герцена, — прим.ред.), когда товарищ Васильев вначале поддержал якобы от имени всех ректоров (Сергея) Богданова, подписал «принято единогласно». А потом трижды написал, что он снимает свою поддержку, опять от имени Совета ректоров… А вот с кем будет иметь дело товарищ Садовничий (ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, — прим. ред.) и все министры, курирующие вузы, — вопрос дальнейшего развития», — подытожил Анатолий Оводенко.

Добавим, что председателем Совета ректоров государственных вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области избран ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов, а исполнительным директором Совета — президент СПбГУАП Анатолий Оводенко.