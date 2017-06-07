Москва, 8 июня, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Мэрия Москвы считает провокационными действия организаторов шествия и митинга против коррупции, запланированного на 12 июня. Об этом сегодня, 7 июня, заявил «Интерфаксу» глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

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«На наш взгляд, идет провокационная игра со стороны наших оппонентов. У нас не было критической ситуации в ходе обсуждения акции. Все, что в уведомлении организаторов было заявлено, — все выполнено», — заявил Черников.

Он пояснил, что сегодня состоялась встреча представителей городской администрации с заявителями антикоррупционной акции 12 июня. В ходе встречи у организаторов возникли вопросы в отношении экранов для трансляции выступлений участников митинга.

«В предварительном обсуждении мы сказали — вопрос требует дополнительной проработки, поскольку у нас сейчас усиленные меры безопасности в преддверии Кубка конфедераций FIFA, и опыт Турина подтверждает нашу правоту», — сказал Черников, имея в виду массовую давку в Турине во время просмотра трансляции финала Лиги чемпионов.

Чиновник пояснил, что экран увеличивает плотность людей на отдельно взятом участке, что в случае каких-либо провокаций может повлечь более серьезные последствия.

Однако организаторы митинга неожиданно встали и без объяснений ушли, попутно обвинили городские власти в якобы запрете использования на митинге звуковой аппаратуры, рассказал Черников.

«Это вообще нонсенс — проведение общественного мероприятия без звукоусиливающей аппаратуры просто невозможно. Мы не понимаем природу этого конфликта, мы вели нормальный диалог на протяжении всего времени», — сетует Черников.

Напомним, организаторы митинга утверждают, что городские власти препятствуют проведению их массового мероприятия против коррупции. По словам директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова, который подавал заявку на шествие и митинг, инициаторы мероприятия получили от московских властей документ о его согласовании, но не согласны с рядом требований чиновников.

«Они нам начали вводить препятствия: мы вам звук не дадим, мы вам экраны не дадим, мы вам перекрытие сделаем маленькое, и они никак не аргументируют. Мы в таком формате проводить, конечно, не можем», — сказал Рубанов.

Он подчеркнул, что организаторы согласны провести свою акцию на проспекте Сахарова, но если власти «продолжат ставить палки в колеса», то «люди сами выйдут, куда захотят».