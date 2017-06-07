Вашингтон, 7 июня, 2017, 23:57 — ИА Регнум. Около 20 выстрелов сделал преступник, убивший в США российского студента Артёма Зиберова, сообщает 7 июня издание The Washington Post, опубликовавшее аудиозапись с камеры.

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Аудиозапись была сделана камерой наблюдения, установленной неподалеку от места убийства. Камера зафиксировала звуки выстрелов, сделанных в ходе убийства двоих молодых людей.

На записи отчетливо можно различить порядка 20 выстрелов. По информации издания, Артем Зиберов сказал своей матери, что едет на встречу с друзьями. Его тело с пулевыми ранениями позднее было обнаружено в автомобиле в районе Монтгомери Вилледж.

Стоит отметить, что руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин сообщил журналистам, что американская полиция не спешит передавать посольству РФ информацию о происшествиях с российскими гражданами РФ.

В частности, российские дипломаты узнали об этом убийстве из сообщений американских СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня было установлено, что 18-летний Артем Зиберов и 17-летний Шади Ади Наджар были застрелены в автомобиле неизвестным преступником.