Рим, 7 июня, 2017, 23:39 — ИА Регнум. 7 июня на стадионе «Альянц Ривьера» был разыгран товарищеский матч между сборными Италии и Уругвая. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «скуадрадззуры».

Jimmy Baikovicius Хосе Мария Хименес

В дебюте матча защитник «Атлетико» (Мадрид) Хосе Мария Хименес забил мяч в свои ворота, после неудачной попытки вынести мяч за пределы поля — 1:0.

На 83-й минуте матча форвард «Сампдории» Эдер удвоил преимущество итальянцев, замкнув мощный прострел Маноло Габбьядини — 2:0.

В конце матча хавбэк «Ромы» Даниэле Де Росси довел счет до разгромного ударом с пенальти — 3:0.

Статистика матча (Италия/Уругвай)

Удары 14/2

Удары в створ 7/1

Владение 50%/50%

Фолы 12/12

Составы на матч:

Италия: Доннарумма, Барцальи, Дармиан, Бонуччи, Де Росси, Спинаццола, Маркизио, Белотти, Кандрева, Инсинье, Иммобиле.

Уругвай: Муслера, Коатес, Касерес, Хименес, Перейра, Гонсалес, Нандес, Урретавискайа, Весино, Санчес, Ролан.

Главный арбитр матча: Клеман Турпен.

Предупреждения: Маркизио — 4, Иммобиле — 39, Нандес — 62.

Голы: Хименес 7 (авг) — 1:0, Эдер 83 — 2:0, Де Росси (пен) 90+2 — 3:0.