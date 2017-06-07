Абуджа, 7 июня, 2017, 23:38 — ИА Регнум. Читайте также: Группировка «Боко Харам"* совершила теракт в Камеруне

Jordi Bernabeu Farrús Майдугури, Нигерия

В нападении на город подозревают боевиков террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По сообщениям свидетелей, взрывы и интенсивный автоматный огонь продолжались как минимум 45 минут в юго-восточном и юго-западном районах города.

В небе над городом появились военные самолеты. Представители оборонного ведомства страны призвали жителей города не паниковать, заявив, что ситуация находится под контролем.

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Напомним, шесть месяцев назад президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была практически уничтожена, военные ликвидировали ключевой лагерь боевиков в штате Борно, вытеснив террористов в лес Самбиса, расположенный недалеко от границы с Камеруном.

* «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ