Вашингтон, 7 июня, 2017, 23:31 — ИА Регнум. Межконтинентальные баллистические ракеты КНДР способны долететь до американской территории, заявил руководитель агентства Пентагона по противоракетной обороне вице-адмирал Джеймс Сиринг на слушаниях в конгрессе.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

По словам Джеймса Сиринга, он вполне допускает, что прямо сегодня КНДР может направить на территорию США межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой.

Однако вице-адмирал, курирующий вопросы ПРО, тут же подчеркнул, что Соединённые Штаты обеспечены достаточно надежной защитой от подобной атаки.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что США продолжат дипломатическое и санкционное давление на Пхеньян.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня госдеп США обратился к России с призывом присоединиться к Вашингтону в деле принуждения Пхеньяна к движению по единственно правильной дороге к нормальному будущему и благополучию, которое возможно только через отказ от её ядерной программы, угрожающей всему мировому сообществу.