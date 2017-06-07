Анкара, 7 июня, 2017, 23:08 — ИА Регнум. Руководство Турции в экстренном порядке готовится принять поправки в законодательство страны, позволяющие разместить турецкий военный контингент на территории Катара, сообщает информагентство Reuters.

U.S. Army Турецкие солдаты

Внесение изменений в законодательство позволит более эффективно перемещать войска на турецкую военную базу в этой арабской стране.

Агентство отмечает, что такие мероприятия свидетельствуют о намерении Анкары поддержать Доху, оказавшуюся в политической и экономической изоляции.

Как сообщалось ранее, с 5 июня дипломатические отношения с Катаром разорвали Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. Эти страны обвинили руководство Катара в поддержке террористических организаций, а также в дестабилизации всего ближневосточного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара приложит все усилия для урегулирования дипломатического кризиса, возникшего вокруг Катара, и продолжит развивать отношения с этим государством.

При этом 7 июня президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани указал на важность борьбы с финансированием террористических и экстремистских группировок.