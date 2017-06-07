Вашингтон, 7 июня, 2017, 23:08 — ИА Регнум. 8 июня в специальном комитете по разведке сената Конгресса США запланировано мероприятие, посвященное рассмотрению хакерской атаки на американские политические институты, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Российскую Федерацию. Кроме того, будут рассматриваться обстоятельства увольнения Коми.

DonkeyHotey Джеймс Коми

Коми подробно описывает разговоры с Трампом от 14 февраля, 30 марта и 11 апреля, в которых президент так или иначе намекал на нежелательность «расследования» его мнимых связей с Россией и якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы президента.

После антитеррористического брифинга 14 февраля Трамп попросил Коми «не трогать» бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который был вынужден уйти в отставку из-за разговора с российским послом Сергеем Кисляком.

Коми не истолковал эту просьбу как сворачивание всего «расследования» о связях команды Трампа с Россией, а только как просьбу больше не трогать Флинна, который и так выбыл из большой политики.

Затем Трамп ещё два раза звонил Коми и заявлял, что «расследование» его связей с Россией, которых на самом деле нет, мешает ему руководить страной. Коми каждый раз отвечал уклончиво и расследования не сворачивал. При этом Коми указывает, что Трамп никогда прямо не требовал от него прекратить это расследование.

Примечательно, что в заявлении Коми нет вообще никаких деталей самого расследования. Он не упоминает, удалось ли установить, что у Трампа действительно были связи с Россией.