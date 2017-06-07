Москва, 7 июня, 2017, 23:07 — ИА Регнум. В западных странах оказывается систематическое притеснение интересов русских соотечественников. Об этом 7 июня заявил председатель президиума Международного совета организаций российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Дмитрий Налбандян. Горький и Толстой в Ясной Поляне

«В Африке, в Индии и Китае правительства поддерживают открытие русских школ, русских курсов и всячески этому способствуют. <…> Позиция же Европы и США заключается в том, что там создаются юридические проволочки, запрещают открывать русские школы, возникают проблемы у наших соотечественников», — заявил Колесниченко.

В качестве примера такого рода трудностей Колесниченко привёл опыт соотечественников в Германии. «Стоит только представителям соотечественников появиться в России на форуме по русскому языку — никакой политики, — по приезду спецслужбы часами пытают: что ты там делал, почему ты там делал и ты этого больше не делай», — подчеркнул он.

«Поэтому рассказы о толерантности европейской давайте оставим в стороне», — добавил председатель президиума Международного совета организаций российских соотечественников.

Он отметил, что соотечественники выдвигают серьёзные претензии и к российским институтам, в частности к Россотрудничеству, однако препятствия, которые перед ними ставит западная бюрократия, колоссальны и носят откровенно русофобский характер.

«Русофобия, о которой говорил Путин — она в этом и заключается. Не потому, что не хотят учить русский язык, а потому что запрещают, создают проблемы для изучения русского языка. Почему? Значит боятся, значит создают барьер, значит хотят навязать своё видение России», — заключил Колесниченко.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что русофобия в некоторых странах «хлещет через край». По мнению президента, это является реакцией на действия России, благодаря которым в мире утверждается многополярный мир.