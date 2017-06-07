Рим, 7 июня, 2017, 22:55 — ИА Регнум. «С Италией связаны, по крайней мере, девять человек среди террористов-смертников, пособников и сторонников джихадистов, осуществивших теракты за последние два года в Европе», — сообщает газетаla Stampaи подчеркивает тот факт, что почти все преступники были остановлены «случайно» для обычных рутинных проверок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы

Последним в порядке времени осуществления нападения является Юсеф Загба, обладающий гражданством Италии и Марокко и причастный к нападению в Лондоне 4 июня 2017 года. История Загбы близко напоминает историю тунисца Аниса Амри, убийцу на рождественском рынке в Берлине. Как Амри, перехваченный патрульной машиной на привокзальной станции Сесто Сан Джованни, так и Загба был остановлен обычным полицейским для паспортного контроля в аэропорту Болоньи. Итальянские полицейские всего лишь остановили молодого араба, без багажа, который вылетал в Стамбул с билетом в один конец, и это стало подозрительным.

La Stampa подробно описывает как полицейские задержали Загба в аэропорту, не пускали на рейс и допрашивали, понимали, что он хочет присоединиться к халифату. Загба был осужден за международным терроризмом, но обвинение суд отклонил из-за отсутствия серьезных доказательств, кроме некоторых пропагандистские картинок, загруженных на смартфон.

В полиции сказали: «Если бы молодой человек был только марокканской национальности, то его можно бы было выслать из страны». Итальянские власти включили имя Юсефа Загба в списки для слежки и передали информацию спецслужбам Марокко и Великобритании.

На данный момент следователи пытаются установить, с кем Загба мог контактировать в Италии.La Stampa подчеркивает значимость следующих совпадений: виновник нападения в Лондоне связан с Италией, как и случилось с Амри, который высадился на острове Лампедуза, был размещен несколько месяцев в центре приема несопровождаемых несовершеннолетних мигрантов, потом на три года попал в тюрьму, после путешествовал из Сицилии в Германии, опираясь на помощь какого-то тунисского земляка.

«То, что мы знаем теперь о Загба, как сообщает издание, говорит нам много о сегодняшней реальности среди террористов, проживающих в Европе: «итальянский паспорт, рождение и образование в Марокко, живет в Лондоне, работая в заведении под управлением пакистанцев».

Проезжал через Италию и террорист, совершивший нападение в Ницце — Мохаммед Ляуэж Булель, гражданин Туниса, неоднозначная фигура во многих отношениях, до сих пор неизвестно, был ли он бродягой, который «внезапно возомнил себя солдатом священной войны, или замаскированным джихадистом». Но Буллель был остановлен для проверки полицией в городе Вентимилья, снова для обычной проверки, когда он приезжал в Италию из Франции. По информации следователей, он помогал в Италии сирийским беженцам вместе с другими исламистами. Последующее расследование показало, что Буллель был в контакте с другим тунисцем, который жил в течение долгого периода в Апулии, а затем переехал во Францию.

В конце статьи La Stampa приводит официальные данные: за первые пять месяцев 2017 года в Италии в качестве превентивной меры было депортировано 49 человек за связи с религиозным экстремизмом, 181человек в 2015 году.

«Порты Бари и Бриндизи являются воротами в восточную часть Средиземноморья, Греции и Турции. И поэтому именно к этой территории спецслужбам следует присмотреться самый внимательным образом», — предупреждаетиздание.