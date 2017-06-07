Оттава, 7 июня, 2017, 22:55 — ИА Регнум. Канада планирует резкое увеличение военных расходов в ближайшие 10 лет, заявил министр национальной обороны Канады Харджит Саджан, 7 июня сообщает Associated Press.

U.S. National Guard Канадские солдаты

Через десять лет военный бюджет страны увеличится на 70% и достигнет С$32 млрд 700 млн ($24 млрд 100 млн), заявил Саджан.

К 2026−27 годам расходы на оборону составят 1,4% от ВВП Канады, в настоящий момент военные расходы составляют 1,2%.

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Министр обороны Канады добавил, что увеличение военных расходов направлено на то, чтобы Канада продолжала оставаться надежным партнером по НАТО.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп потребовал от стран-участниц НАТО увеличения доли военных расходов до 2% ВВП. В настоящий момент объем военных отчислений Великобритании, Эстонии, Греции и Польши соответствует требованиям Трампа.