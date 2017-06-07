Вашингтон, 7 июня, 2017, 22:40 — ИА Регнум. «В накаленной политической обстановке, когда вся Америка ждет, что скажет Сенату экс-директор ФБР Джеймс Коми, он накануне слушаний, назначенных на четверг, 8 июня, обнародует свое письмо на семи страницах, где рассказывает о том, чего от него хотел добиться Трамп», — передают из Вашингтона корреспонденты Дэвид Смит и Джулиан Борджер.

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«Главная мысль письма заключена в одной фразе: Трамп попросил остановиться в расследовании контактов Майкла Флинна с русскими и дать ему возможность добровольно уйти в отставку, — сообщают журналисты. — Коми подробно описывает несколько встреч с Трампом, в том числе и совместный обед, детально приводит содержание разговоров, ведшихся в их ходе, но суть всего повествования сводится все равно к одной-единственной мысли, приведенной выше. Понятно, что главной задачей Сената теперь будет определить, являлись ли действия президента попыткой воспрепятствовать отправлению правосудия или нет».

Смит и Борджер приходят к выводу, что, «судя по всему, это единственное, в чем могут обвинить Трампа».

Препятствование отправлению правосудия, конечно, довольно серьезное дело, однако по сравнению с обвинением в «связях с Кремлем» и даже «работе под диктовку Москвы» — выглядит сущей мелочью. С которой адвокаты президента-миллиардера смогут справиться без особого напряжения, доказав, что слова хозяина Белого дома были «вырваны из контекста» и «неверно интерпретированы». Похоже, что гора опять родила мышь.