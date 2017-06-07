Вашингтон, 7 июня, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Опубликованный в американских СМИ доклад о якобы слежке российских спецслужб за Дональдом Трампом в Москве был непроверенным и непристойным, заявил бывший директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в конгрессе США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

При этом экс-глава ФБР отметил, что даже с учетом этих особенностей пресловутого «документа» советом по разведке все же было принято решение известить избранного президента США Дональда Трампа о существовании этого «непристойного и непроверенного» материала.

Напомним, речь идет о документе неизвестного происхождения, якобы составленном некими «российскими агентами», якобы собиравшим компрометирующие Дональда Трампа данные во время его визита в Москву несколько лет назад.

Этот «документ» был опубликован интернет-ресурсом BuzzFeed в январе 2017 года и широко обсуждался в американских СМИ как одно из доказательств подконтрольности Трампа российским спецслужбам.