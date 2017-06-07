Москва, 7 июня, 2017, 22:33 — ИА Регнум. На Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля «Времена и эпохи. Собрание» 8 июня появится площадка, посвященная Российской империи в годы Первой мировой войны. Открытие площадки будет сопровождаться мемориальной церемонией со смотром частей Русской императорской армии.

Historyfest.ru Реконструкторы

Посетители площадки смогут примерить на себя роль военнослужащего Русской императорской армии, прокатиться на старинном велосипеде, заглянуть к гадалке или в ателье на показ мод.

В рамках фестиваля посетители увидят уникальные бронеавтомобили, танки и самолеты эпохи Первой мировой войны, а также оружие начала XX века. Более того, гости площадки узнают о работе полевых госпиталей той эпохи. Сестры милосердия расскажут всем желающим о становлении военно-полевой хирургии и медикаментах, которые использовали врачи Первой мировой войны.

Посетители площадки смогут примерить на себя роль военнослужащего Русской императорской армии, прокатиться на старинном велосипеде, заглянуть к гадалке или в ателье на показ мод. Также для гостей организуют игры в крикет, серсо и петанк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» проходит в Москве с 2011 года. Каждый год в центре внимания участников была одна эпоха: в 2011-м — Древняя Русь, в 2012-м — Московское царство, в 2013-м — Средневековье, в 2014-м году главной темой стала Первая мировая война, в 2015-м — Античность, в 2016-м — княжеские усобицы Древней Руси.

География фестиваля в 2017 году охватывает 30 площадок по всему городу, а участие в масштабном событии принимают 6 000 реконструкторов, из которых более 1000 приедет из 22 стран мира: Франции, Италии, Румынии, Греции, Болгарии, Сербии, Польши, Великобритании, Швеции, Латвии, Норвегии, Германии, Испании, Чехии, Дании, Израиля, Эстонии, Словакии, Словении, Ирландии, Черногории и Швейцарии.

На площадках фестиваля в течение 12 дней будут воспроизведены в общей сложности 12 эпох: от античности до XX столетия. Посетителей ждут зрелищные батальные реконструкции, конные состязания, турниры по историческому фехтованию, тематические мастер-классы по ремеслам и исторической гастрономии.

Мероприятия фестиваля пройдут в усадьбах Коломенское и Царицыно, на Тверском, Чистопрудном и Петровском бульваре, на Кузнецком мосту и на Новом Арбате.

12 июня, в день России, итог фестиваля «Времена и эпохи. Собрание» будет подведен масштабным путешествием по временам и эпохам, которое состоится на Тверской улице. Эта площадка соберет самые зрелищные исторические фрагменты от Дьяковской культуры до конца Второй мировой войны.

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