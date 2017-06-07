Абуджа, 7 июня, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа ООН отменила поставки гуманитарной помощи для 400 тыс. человек, проживающих в северо-восточном районе Нигерии из-за нехватки финансовых средств, 7 июня сообщает Reuters.

U.S. Navy Гуманитарная помощь

«Первоначально гуманитарные поставки в 2017 году предусматривались для 1 млн 800 тыс. человек, однако из-за ограничения финансирования Всемирная продовольственная программа была вынуждена разработать план действий в чрезвычайных ситуациях», — заявил гуманитарный координатор ООН в Нигерии Питер Лундберг.

В настоящий момент гуманитарная помощь предусмотрена для 1 млн 400 тыс. человек, однако ее объем сократился почти на треть.

Напомним, ООН необходимо около $1 млрд 50 млн для проведения гуманитарной операции в Нигерии, на счета ООН поступило чуть более четверти от необходимой суммы.

Месяц назад из-за сокращения финансирования Всемирная продовольственная программа уменьшила ежемесячный паек для 800 тыс. беженцев из Южного Судана, размещенных на территории Уганды.