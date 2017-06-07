Московская область, 7 июня, 2017, 22:14 — ИА Регнум. В рамках Форума, который проходит с 4 по 8 июня, для его участников проходят лекции и мастер-классы по природоохранной тематике. Кроме того, образовательная программа включает в себя встречи с известными натуралистами, интеллектуальные экологические игры, квесты, выставку современных энергоэффективных технологий, работ победителей всероссийского конкурса «ЭКО комиксы» и арт-объектов участников Форума.

Рдш.рф Экологический Форум РДШ

В среду, 7 июня, с участниками Форума встретился спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В ходе беседы с юными экологами Сергей Иванов отметил, что детям следует делать замечания взрослым, которые бросают мусор в неположенных местах.

«Различные школы будут создавать так называемые экологические патрули, и сегодня мне рассказывали ребята, как они наблюдают за взрослыми и не дают им мусор бросать, а если все-таки мусор есть, то убирают. И я в присутствии учителей сделал один очень непедагогический совет. Я вам (ребятам) сказал, что если вы увидите, что взрослые бросают мусор, не стесняйтесь делать им замечания», — сказал Сергей Иванов.

Кроме того, Сергей Иванов заявил, что поддерживает законопроект о введении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для граждан, которые сортируют мусор.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил о разработке законопроекта, предусматривающего льготы по оплате ЖКУ для граждан, сортирующих отходы, и выразил надежду, что проект закона будет принят в осеннюю сессию Госдумы. Также проект документа позволяет гражданам продавать вторсырье.

«Я положительно к этому отношусь», — цитирует ТАСС слова Сергея Иванова, — Тут важно не только раздельно собирать мусор. Самое страшное, что может быть: если граждане будут собирать мусор в разные баки — стекло, пластик, бумага и так далее, а потом будет подходить мусоровоз и все в одну кучу сваливать».

Напомним, президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

Учредителем является Федеральное агентство по делам молодежи. Оно также будет обеспечивать представительство РФ в координационном совете организации.

Председателем РДШ являете космонавт-испытатель Сергей Рязанский.

Читайте ранее на эту тему: В Подмосковье стартовал Слет юных экологов РДШ