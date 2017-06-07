Рим, 7 июня, 2017, 22:20 — ИА Регнум. В города Лампедуза (Сицилия) в среду прошел первый Европейский саммит по средиземноморской безопасности (European relationship for Mediterranean security), встреча глав полиций девяти стран Средиземноморья. Новость публикует информационный канал TG24. Председатель саммита — начальник полиции Италии Франко Габриэлли, присутствовали руководители полиции Франции, Испании, Португалии, Греции, Мальты, Кипра, Словении и Хорватии.

Полиция

Центральными темами обсуждения стали: поток мигрантов к европейскому побережью и риск того, что среди них могут скрываться террористы, разработка стратегий для борьбы с организациями, которые управляют торговлей людьми; создание общего европейского управления по депортации мигрантов; меры противодействия риску, связанному с возможным возвращением иностранных боевиков из зон военных действий. На встрече также говорили о недавних терактах в Лондоне, участники саммита подчеркнули необходимость дальнейшего совершенствования обмена информацией между полицией и разведкой европейских стран.

Именно тема обмена информацией между секретными службами отдельных стран ЕС стала центральной темой общественного обсуждения после последнего нападения в Лондоне, третьим участником которого сталитальянец марокканского происхождения Юсефа Загба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM имя Юсефа Загба было известно итальянским спецслужбам. В марте 2016 года он был задержан в аэропорту Болоньи, откуда пытался вылететь в Турцию, а затем в Сирию. При обыске полиция обнаружила в его телефоне фотографии и видеозаписи религиозного содержания, однако ничто не указывало на его прямую связь с исламистами. Итальянские спецслужбы внесли Юсефа Загба в список лиц, представляющих опасность и передали эти данные британским коллегам.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу террориста с итальянским гражданстовом, глава итальянской полиции отметил, чтоИталия понимает беспокойство и страдание тех, кто должен управлять очень сложной ситуацией, но у итальянской полиции «есть документы и чистая совесть». «Несправедливо спорить с позиции силы с теми, кто в беде», — подчеркнул Франко Габриэлли.