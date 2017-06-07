Вашингтон, 7 июня, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани указал на важность борьбы с финансированием террористических и экстремистских группировок, сообщается в официальном заявлении Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Президент Трамп подчеркнул важность совместных усилий стран региона, направленных на борьбу с финансированием террористических группировок и с распространением экстремистской идеологии.

Отмечается, что Дональд Трамп предложил эмиру Катара помощь в деле улаживания возникшего в регионе политического кризиса и предложил использовать для этого встречи в Белом доме.

В телефонном разговоре президент США указал, что единый Совет арабских стран Персидского залива и его тесное сотрудничество с Вашингтоном важны для достижения победы над терроризмом и установления региональной стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июня дипломатические отношения с Катаром разорвали Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, Йемен, Ливия, Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова.

Эти страны отозвали своих послов и предписали катарским дипломатам выехать из страны в 48 часов.

Катар обвиняется в поддержке экстремистов, в том числе и террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).