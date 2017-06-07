Военный Донбасс: Большие разрушения в Кировске (ЛНР)
Киев, 7 июня, 2017, 22:00 — ИА Регнум. В Донбассе резко активизировались позиционные бои с применением РСЗО, тяжелой артиллерии калибров 152 и 122 мм, минометов, танков и всего спектра стрелкового вооружения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в районе Бахмутской трассы (Луганское направление), где бои переросли в открытые атаки с захватом новых позиций. Об этом 7 июня заявляют официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикеры Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко и полковник Александр Мотузяник, представители местных администраций ЛНР, передает ИА REGNUM.
Так, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что сегодня подразделения ВСУ совершили несколько попыток прорыва позиций ЛНР. В результате боев под обстрел попали населенные пункты: Кировск, Донецкий, Стаханов, Голубовское, Березовское и Фрунзе.
«ВСУ начали обстрел окраин города Стаханов и поселка Фрунзе, продолжается интенсивный обстрел Кировска и поселка городского типа Донецкий… В Кировске разрушения получили 27 домов. Ранен местный житель Кировска… По предварительным данным, в результате обстрела ВСУ в пгт. Донецкий повреждено 24 строения», — сказал Марочко.
В Голубовском, Березовском и Донецком МЧС ЛНР при поддержке Народной милиции эвакуируют детей.
«На данный момент при поддержке администрации Кировска силами МЧС ЛНР при поддержке Народной милиции начали подготовку к эвакуации детей из населенных пунктов Голубовское, Березовское и Донецкий, расположенных в непосредственной близости к зоне активных боевых действий», — добавил Марочко.
Марочко также сообщил, что во время визита в Кировск попал под артобстрел ВСУ вместе с мэром Кировска Геннадием Карцевым и представители СМИ ЛНР.
«При обследовании утренних обстрелов города Кировск в районе завода «Центрокуз» мэр города Кировска, официальный представитель Народной милиции, а также средства массовой информации уже дважды попали под обстрелы украинских силовиков. Разрывы пришлись в 150 метрах от нашего местонахождения. К счастью, никто не пострадал. Сейчас убыли с данного места ввиду опасности», — рассказал Марочко.
При этом отдел образования горадминистрации Кировска информирует, что в городе приостановили работу детские сады и пришкольные лагеря.
«В связи с обстрелом города Кировска 7 июня 2017 года приостановлены все занятия в детских садах и лагерях с дневным пребыванием детей. Предупреждаем родителей об опасности нахождения на отрытых территориях (на улице). По возможности не выходите сами и не выводите детей на улицу», — говорится в сообщении мэрии.
«Обстановка в городе очень сложная. Разрушений столько, сколько не было даже в прежние самые жестокие обстрелы», — отметили в мэрии.
Также в Кировске прошло совещание, в котором приняли участие и.о. первого заместителя председателя Совета министров ЛНР, глава МЧС Сергей Иванушкин, глава администрации города Геннадий Карцев, представители МЧС. Принято решение эвакуировать детей из Донецкого, Голубовского и Березовского.
«По итогам совещания местным СМИ поручили сделать оповещение, чтобы люди без нужды не ходили по улицам. Что касается детей, то пока только принято решение об их эвакуации из поселков Донецкий, Голубовское и села Березовское. Сейчас ведутся организационные мероприятия по доставке детей сюда, в город (Кировск из названных населенных пунктов — примечание ЛИЦ). Сейчас уточняется и решается, и буквально в течение часа будет принято решение — куда именно эвакуировать детей, в Кировск или в какие-то другие города», — сообщили в мэрии.
Позже Марочко отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР удерживают позиции в районе населенного пункта Желобок Славяносербского района (ЛНР), где с утра киевские силовики предприняли три попытки наступления.
«Сейчас поступила оперативная информация, что очередная, уже третья попытка прорвать позиции Народной милиции в районе Желобка провалилась. Мы находимся на прежних позициях и не отдали ни пяди своей земли. В 9 часов 10 минут противник силами до двух взводов перешел в наступление в направлении населенного пункта Желобок, применяя при этом СПГ и стрелковое оружие», — сказал Марочко.
«В районе Урочище Волчье при поддержке 120-мм и 82-мм минометов противник совершил перемещение, используя рельеф местности, и в настоящее время ведет огонь из пулеметов Калашникова, АГС, СПГ по Желобку. Подразделения Народной милиции удерживают позиции, не давая противнику продвинуться… Силами подразделений НМ ЛНР в районе Желобка уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ», — рассказал он.
Он сообщил, что ВСУ несут потери в районе Желобка.
«В результате попытки прорыва ВСУ, противник понес потери — 10 человек. Потери среди Народной милиции ЛНР — один военнослужащий ранен. Среди гражданского населения — ранен один человек», — уточнил Марочко.
При этом он проинформировал, что ВСУ продолжают нести небоевые потери.
«Установлено, что 4 июня во время установки минно-взрывного заграждения в районе населенного пункта Счастье один из военнослужащих 14-й бригады ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью. 5 июня в районе н.п. Катериновка Попаснянского района военнослужащий третьего батальона 24-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при попытке разобрать ручную гранату в результате неосторожных действий допустил взрыв гранаты. От полученных ран военнослужащий скончался. Также стало известно, что в 24-й бригаде ВСУ военнослужащий, которого днем ранее объявили в розыск как самовольно оставившего расположение части, покончил жизнь самоубийством», — проинформировал Марочко.
По его словам, четверо вооруженных солдат из 14-ой бригады ВСУ дезертировали из своей части.
«Так, в 14-й бригаде ВСУ, которая дислоцируется в районе населенного пункта Макарово (в Станично-Луганском районе), четверо военнослужащих дезертировали с оружием», — сообщил Марочко.
В свою очередь, 7 июня пресс-центр штаба АТО подтвердил активизацию боевых действий на Луганском направлении. В частности, сегодня семеро украинских солдат получили ранения, один погиб. Сообщается, что с шести утра войска ЛНР ведут обстрелы позиций ВСУ из тяжелой артиллерии калибра 152 мм, 120 мм и 82 мм минометов. Для корректировки огня противник использует беспилотники, один из которых был сбит украинскими военными.
В штабе отмечают, что ВС ЛНР активно обстреливают позиции сил АТО из поселка Фрунзе, однако ответный огонь украинские войска пока не открывают.
«Интенсивность огня по украинским позициям усиливается автоматическими гранатометами АГС-17 и станковыми гранатометами СПГ-9 (более 120 гранат), противотанковыми управляемыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием», — сказано в сообщении.
По словам и.о. председателя гражданско-военной администрации поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района Дмитрия Кондратьева, в результате обстрелов в поселке Новотошковское были повреждены водопровод, гражданские здания, рассматривается вопрос эвакуации детей.
«По имеющейся информации враг активно накапливает резервы и проводит другие мероприятия, которые можно расценить как подготовку к наступлению…, возросла активность диверсионно-разведывательных групп противника», — добавили в штабе АТО.
Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Лысенко заявил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных нет, восемь — получили ранения».
Он также подтвердил ухудшение военной обстановки на Луганском направлении. По его словам, около 20.00 войска ЛНР открыли огонь из легкого вооружения вблизи железнодорожной станции Донец, а ближе к полуночи — вблизи Станицы Луганской. «В Новоайдарском районе открыли огонь из минометов по Трехизбенке сразу после полуночи. В Крымском около часа ночи произошло еще два минометных обстрела, а в пять утра — один гранатометный», — сказал Лысенко.
При этом в течение трех часов ВС ЛНР «четыре раза обстреляли Крымское из ствольной артиллерии и дважды — из минометов». В Попаснянском районе боевые действия продолжались практически в течение всех суток. После 8 утра в течение почти пяти часов ВС ЛНР вели огонь из пушек и минометов по позициям ВСУ в Новотошковском (выпустили около 80 снарядов) и Новоалександровке (выпустили 30 мин). В Троицком опорные пункты ВСУ накрыло огнем из минометов, артиллерии и танков.
«В течение дня короткие обстрелы из минометов и легкого вооружения состоялись также в Новозвановке, Попасной и Катериновке. Всего на направлении произошло 32 обстрела», — добавил Лысенко.
По его словам, на Донецком направлении произошло 28 обстрелов со стороны ДНР, из них шесть — из тяжелого вооружения. В Каменке позиции ВСУ попали под минометный огонь, а в Авдеевке — под огонь из легкого вооружения. Лысенко проинформировал, что вблизи Чермалыка (Мариупольское направление) ДНР «трижды применили минометы, выпуская каждый раз по 2−3 мины, около 17 часов выпустили два снаряда из реактивной пусковой установки «Град-Партизан».
В то же время спикер Министерства обороны Украины Антон Миронович опроверг обвинения ЛНР в якобы наступлении ВСУ на Луганском направлении.
«Нет, в наступление мы не идем. Придерживаемся Минских соглашений. Ответный огонь мы вчера открывали. Это не тайна… Их (ЛНР) информация не соответствует действительности», — сказал он.
При этом украинский военный эксперт Константин Машовец на своей странице Фейсбук написал, что сегодня украинским войскам удалось занять новые позиции на Луганском направлении.
«Дело в том, что в следствии занятия передовыми подразделениями ВСУ согласно Минских договорённостей новых позиций, что в районе высоты 195.3 и бывшего б\п№31, а также одновременного удержания ими позиций в районе б\п№29 и Новотошковки сложилась достаточно «интересная» ситуация… Украинские войска получили возможность плотного огневого контроля над тыловыми коммуникациями связывающими… анклав Донецкое — Желобок с основной группировкой», — рассказал Машовец.
Кроме того, 7 июня заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин отметил, что вчера украинские силовики выпустили по позициям ДНР более 334 снарядов разного калибра, в том числе из вооружений, запрещенных Минскими договоренностями. Погиб один боец ДНР.
Он сообщил, что разведка армии ДНР продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения.
«Так, в районе населенных пунктов: Семигорье, что в 7 км от линии соприкосновения, установлено местоположение двух 122-мм САУ «Гвоздика»; Марьинка, в 1 километре от линии соприкосновения, выявлено местонахождение двух танков. Кроме того, по данным местных жителей населенного пункта Марьинка, отмечается присутствие грузинских снайперов-женщин, которые незаконно размещаются в жилых домах жителей», — прокомментировал Басурин.
По его словам, разведка ДНР фиксирует факты самовольного оставления своих позиций военнослужащими ВСУ.
«Нами установлено, что пять военнослужащих 92 бригады, ставшие свидетелями обстрелов 28 мая н.п. Красногоровка с позиций своего подразделения, самовольно оставили часть. Поиском военнослужащих занимаются представители украинской контрразведки и СБУ. По нашим данным, военнослужащие представляют угрозу для командования, потому что могут пролить свет на их причастность к обстрелам мирных населенных пунктов. В связи с покровительством командиров ВСУ и оказанием им помощи в уходе от уголовного преследования за хищение бюджетных средств в штабе оперативного командования «Донецк» после проверки комиссией вышестоящего руководства была полностью заменена оперативная группа СБУ, курирующая штаб группировки. Офицеры СБУ после детального разбирательства могут лишиться должностей и быть уволенными, а в отношении военнослужащих, которым они «помогали», возбуждены уголовные дела», — рассказал Басурин.
При этом депутат Народного Совета ДНР Роман Малютин считает, что попытка наступления ВСУ в районе населенного пункта Желобок (ЛНР), сопровождающаяся массированным обстрелом города Кировск, призвана спровоцировать ЛНР на ответные действия с последующим обвинением ЛНР в нарушении Минских соглашений.
«Неоднократные заявления представителей украинской власти о тактике «ползучего наступления» идут вразрез со взятыми на себя обязательствами в рамках Минских договоренностей. Более того, попытки прорыва сопровождаются массированными обстрелами жилых кварталов, что является военным преступлением», — сказал Малютин.
Оценивая возможные последствия провокаций, парламентарий подчеркнул, что бойцы ДНР и ЛНР готовы отразить силовой захват украинскими силовиками.
«На текущий момент обстрелы продолжаются, поэтому говорить о последствиях еще рано. Тем не менее, доказательства обстрелов со стороны ВСУ будут собраны и рано или поздно доведены до мирового сообщества. То, что это вопрос времени, не вызывает сомнений, а пока западные покровители украинского режима блокируют процесс привлечения к ответственности своих подопечных, мы, со своей стороны, будем блокировать любые попытки прорыва на наши территории всеми имеющимися в нашем арсенале способами. Враг не первый раз пытается прорвать нашу оборону и реализовать свои авантюрные планы по силовому захвату. Напомним, что не раз ранее такие попытки заканчивались «котлами» и принуждением к переговорам. К сожалению, даже опыт собственных поражений не идет им впрок», — сказал Малютин.
Также и. о. главы администрации Ясиноватского района Олег Моргун рассказал о критической ситуации в районе из-за непрекращающихся боев.
«Невзирая на Минские договоренности, украинская сторона продолжает обстреливать территорию Ясиноватского района. В прошедшие выходные дни ВСУ особо активизировались. Начиная с 29 мая семь мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Всем им оказана своевременная медицинская помощь. Кроме того, было повреждено 11 домов, 4 уничтожены полностью в н. п. Крутая Балка, селах Минеральное и Яковлевка. В селе Васильевка и Красный Партизан была перебита линия электропередач, на сегодня свет восстановлен. В поселке Донецк-Северный уже более недели нет электроснабжения, сейчас решается вопрос о проведении ремонтных работ. В населенных пунктах Крутая Балка и Спартак света нет давно и пока возобновить нет возможности, так как украинская сторона из-за непрекращающихся обстрелов не дает проводить работы по восстановлению. Кроме того, в результате разрыва снаряда ВСУ в районе ж/д вокзала Ясиноватой было повреждено газоснабжение. Около двадцати абонентов остались без газа, коммуникации быстро восстановили, жителям подан газ. Так что все коммунальные службы работают в штатном режиме», — отметил Моргун.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала июня на Луганском направлении резко обострилась обстановка. 2 июня 93-я отдельная гвардейская механизированная Харьковская бригада ВСУ сообщила, что улучшила свое тактическое положение, продвинувшись вперед на расстояние 1,5 км, ближе к Бахмутской трассе (в направлении Желобка и Донецкого). Украинские военные оборудовали новые опорные пункты. Занятие новых позиций позволило украинским силовикам взять под огневой контроль участок Бахмутской трассы.
В свою очередь Народная милиция ЛНР опровергла эту информацию и заверила, что войска ЛНР по-прежнему контролирует участок автотрассы Т-1303 Луганск-Лисичанск («Бахмутка»). «Продолжается распространение украинскими СМИ ложной информации о продвижении подразделений ВСУ в сторону населенных пунктов Желобок и Фрунзе на полтора километра и взятии под контроль участка Бахмутской трассы. Об этом уже сообщалось 2 июня текущего года многими украинскими информагентствами. К сожалению, поток лживой информации не прекратился и сегодня. Украинские подразделения с января 2015 года находятся на своих позициях (в районе «Бахмутки») и места их дислокации не изменились», — сообщили в НМ ЛНР.
Напомним, в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе также согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Несмотря на достигнутые соглашения, противоборствующие стороны продолжают вести боевые действия. Таким образом, за два года стороны конфликта так и не выполнили первые три пункта Минских соглашений (Минск-2): 1. Об установлении «всеобъемлющего прекращения огня» и «его строгое выполнение, начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года»; 2. Об отводе крупнокалиберной артиллерии (от 100 мм) от линии фронта; 3. Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ.