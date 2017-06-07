Киев, 7 июня, 2017, 22:00 — ИА Регнум. В Донбассе резко активизировались позиционные бои с применением РСЗО, тяжелой артиллерии калибров 152 и 122 мм, минометов, танков и всего спектра стрелкового вооружения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в районе Бахмутской трассы (Луганское направление), где бои переросли в открытые атаки с захватом новых позиций. Об этом 7 июня заявляют официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикеры Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко и полковник Александр Мотузяник, представители местных администраций ЛНР, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe ВСУ

Так, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что сегодня подразделения ВСУ совершили несколько попыток прорыва позиций ЛНР. В результате боев под обстрел попали населенные пункты: Кировск, Донецкий, Стаханов, Голубовское, Березовское и Фрунзе.

«ВСУ начали обстрел окраин города Стаханов и поселка Фрунзе, продолжается интенсивный обстрел Кировска и поселка городского типа Донецкий… В Кировске разрушения получили 27 домов. Ранен местный житель Кировска… По предварительным данным, в результате обстрела ВСУ в пгт. Донецкий повреждено 24 строения», — сказал Марочко.

В Голубовском, Березовском и Донецком МЧС ЛНР при поддержке Народной милиции эвакуируют детей.

«На данный момент при поддержке администрации Кировска силами МЧС ЛНР при поддержке Народной милиции начали подготовку к эвакуации детей из населенных пунктов Голубовское, Березовское и Донецкий, расположенных в непосредственной близости к зоне активных боевых действий», — добавил Марочко.

Марочко также сообщил, что во время визита в Кировск попал под артобстрел ВСУ вместе с мэром Кировска Геннадием Карцевым и представители СМИ ЛНР.

«При обследовании утренних обстрелов города Кировск в районе завода «Центрокуз» мэр города Кировска, официальный представитель Народной милиции, а также средства массовой информации уже дважды попали под обстрелы украинских силовиков. Разрывы пришлись в 150 метрах от нашего местонахождения. К счастью, никто не пострадал. Сейчас убыли с данного места ввиду опасности», — рассказал Марочко.

При этом отдел образования горадминистрации Кировска информирует, что в городе приостановили работу детские сады и пришкольные лагеря.

«В связи с обстрелом города Кировска 7 июня 2017 года приостановлены все занятия в детских садах и лагерях с дневным пребыванием детей. Предупреждаем родителей об опасности нахождения на отрытых территориях (на улице). По возможности не выходите сами и не выводите детей на улицу», — говорится в сообщении мэрии.

«Обстановка в городе очень сложная. Разрушений столько, сколько не было даже в прежние самые жестокие обстрелы», — отметили в мэрии.

Также в Кировске прошло совещание, в котором приняли участие и.о. первого заместителя председателя Совета министров ЛНР, глава МЧС Сергей Иванушкин, глава администрации города Геннадий Карцев, представители МЧС. Принято решение эвакуировать детей из Донецкого, Голубовского и Березовского.

«По итогам совещания местным СМИ поручили сделать оповещение, чтобы люди без нужды не ходили по улицам. Что касается детей, то пока только принято решение об их эвакуации из поселков Донецкий, Голубовское и села Березовское. Сейчас ведутся организационные мероприятия по доставке детей сюда, в город (Кировск из названных населенных пунктов — примечание ЛИЦ). Сейчас уточняется и решается, и буквально в течение часа будет принято решение — куда именно эвакуировать детей, в Кировск или в какие-то другие города», — сообщили в мэрии.

Позже Марочко отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР удерживают позиции в районе населенного пункта Желобок Славяносербского района (ЛНР), где с утра киевские силовики предприняли три попытки наступления.

«Сейчас поступила оперативная информация, что очередная, уже третья попытка прорвать позиции Народной милиции в районе Желобка провалилась. Мы находимся на прежних позициях и не отдали ни пяди своей земли. В 9 часов 10 минут противник силами до двух взводов перешел в наступление в направлении населенного пункта Желобок, применяя при этом СПГ и стрелковое оружие», — сказал Марочко.

«В районе Урочище Волчье при поддержке 120-мм и 82-мм минометов противник совершил перемещение, используя рельеф местности, и в настоящее время ведет огонь из пулеметов Калашникова, АГС, СПГ по Желобку. Подразделения Народной милиции удерживают позиции, не давая противнику продвинуться… Силами подразделений НМ ЛНР в районе Желобка уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ», — рассказал он.

Он сообщил, что ВСУ несут потери в районе Желобка.

«В результате попытки прорыва ВСУ, противник понес потери — 10 человек. Потери среди Народной милиции ЛНР — один военнослужащий ранен. Среди гражданского населения — ранен один человек», — уточнил Марочко.

При этом он проинформировал, что ВСУ продолжают нести небоевые потери.

«Установлено, что 4 июня во время установки минно-взрывного заграждения в районе населенного пункта Счастье один из военнослужащих 14-й бригады ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью. 5 июня в районе н.п. Катериновка Попаснянского района военнослужащий третьего батальона 24-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при попытке разобрать ручную гранату в результате неосторожных действий допустил взрыв гранаты. От полученных ран военнослужащий скончался. Также стало известно, что в 24-й бригаде ВСУ военнослужащий, которого днем ранее объявили в розыск как самовольно оставившего расположение части, покончил жизнь самоубийством», — проинформировал Марочко.

По его словам, четверо вооруженных солдат из 14-ой бригады ВСУ дезертировали из своей части.

«Так, в 14-й бригаде ВСУ, которая дислоцируется в районе населенного пункта Макарово (в Станично-Луганском районе), четверо военнослужащих дезертировали с оружием», — сообщил Марочко.

В свою очередь, 7 июня пресс-центр штаба АТО подтвердил активизацию боевых действий на Луганском направлении. В частности, сегодня семеро украинских солдат получили ранения, один погиб. Сообщается, что с шести утра войска ЛНР ведут обстрелы позиций ВСУ из тяжелой артиллерии калибра 152 мм, 120 мм и 82 мм минометов. Для корректировки огня противник использует беспилотники, один из которых был сбит украинскими военными.

В штабе отмечают, что ВС ЛНР активно обстреливают позиции сил АТО из поселка Фрунзе, однако ответный огонь украинские войска пока не открывают.

«Интенсивность огня по украинским позициям усиливается автоматическими гранатометами АГС-17 и станковыми гранатометами СПГ-9 (более 120 гранат), противотанковыми управляемыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием», — сказано в сообщении.

По словам и.о. председателя гражданско-военной администрации поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района Дмитрия Кондратьева, в результате обстрелов в поселке Новотошковское были повреждены водопровод, гражданские здания, рассматривается вопрос эвакуации детей.

«По имеющейся информации враг активно накапливает резервы и проводит другие мероприятия, которые можно расценить как подготовку к наступлению…, возросла активность диверсионно-разведывательных групп противника», — добавили в штабе АТО.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Лысенко заявил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных нет, восемь — получили ранения».

Он также подтвердил ухудшение военной обстановки на Луганском направлении. По его словам, около 20.00 войска ЛНР открыли огонь из легкого вооружения вблизи железнодорожной станции Донец, а ближе к полуночи — вблизи Станицы Луганской. «В Новоайдарском районе открыли огонь из минометов по Трехизбенке сразу после полуночи. В Крымском около часа ночи произошло еще два минометных обстрела, а в пять утра — один гранатометный», — сказал Лысенко.

При этом в течение трех часов ВС ЛНР «четыре раза обстреляли Крымское из ствольной артиллерии и дважды — из минометов». В Попаснянском районе боевые действия продолжались практически в течение всех суток. После 8 утра в течение почти пяти часов ВС ЛНР вели огонь из пушек и минометов по позициям ВСУ в Новотошковском (выпустили около 80 снарядов) и Новоалександровке (выпустили 30 мин). В Троицком опорные пункты ВСУ накрыло огнем из минометов, артиллерии и танков.

«В течение дня короткие обстрелы из минометов и легкого вооружения состоялись также в Новозвановке, Попасной и Катериновке. Всего на направлении произошло 32 обстрела», — добавил Лысенко.

По его словам, на Донецком направлении произошло 28 обстрелов со стороны ДНР, из них шесть — из тяжелого вооружения. В Каменке позиции ВСУ попали под минометный огонь, а в Авдеевке — под огонь из легкого вооружения. Лысенко проинформировал, что вблизи Чермалыка (Мариупольское направление) ДНР «трижды применили минометы, выпуская каждый раз по 2−3 мины, около 17 часов выпустили два снаряда из реактивной пусковой установки «Град-Партизан».

В то же время спикер Министерства обороны Украины Антон Миронович опроверг обвинения ЛНР в якобы наступлении ВСУ на Луганском направлении.

«Нет, в наступление мы не идем. Придерживаемся Минских соглашений. Ответный огонь мы вчера открывали. Это не тайна… Их (ЛНР) информация не соответствует действительности», — сказал он.

При этом украинский военный эксперт Константин Машовец на своей странице Фейсбук написал, что сегодня украинским войскам удалось занять новые позиции на Луганском направлении.

«Дело в том, что в следствии занятия передовыми подразделениями ВСУ согласно Минских договорённостей новых позиций, что в районе высоты 195.3 и бывшего б\п№31, а также одновременного удержания ими позиций в районе б\п№29 и Новотошковки сложилась достаточно «интересная» ситуация… Украинские войска получили возможность плотного огневого контроля над тыловыми коммуникациями связывающими… анклав Донецкое — Желобок с основной группировкой», — рассказал Машовец.

Кроме того, 7 июня заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин отметил, что вчера украинские силовики выпустили по позициям ДНР более 334 снарядов разного калибра, в том числе из вооружений, запрещенных Минскими договоренностями. Погиб один боец ДНР.

Он сообщил, что разведка армии ДНР продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения.

«Так, в районе населенных пунктов: Семигорье, что в 7 км от линии соприкосновения, установлено местоположение двух 122-мм САУ «Гвоздика»; Марьинка, в 1 километре от линии соприкосновения, выявлено местонахождение двух танков. Кроме того, по данным местных жителей населенного пункта Марьинка, отмечается присутствие грузинских снайперов-женщин, которые незаконно размещаются в жилых домах жителей», — прокомментировал Басурин.

По его словам, разведка ДНР фиксирует факты самовольного оставления своих позиций военнослужащими ВСУ.

«Нами установлено, что пять военнослужащих 92 бригады, ставшие свидетелями обстрелов 28 мая н.п. Красногоровка с позиций своего подразделения, самовольно оставили часть. Поиском военнослужащих занимаются представители украинской контрразведки и СБУ. По нашим данным, военнослужащие представляют угрозу для командования, потому что могут пролить свет на их причастность к обстрелам мирных населенных пунктов. В связи с покровительством командиров ВСУ и оказанием им помощи в уходе от уголовного преследования за хищение бюджетных средств в штабе оперативного командования «Донецк» после проверки комиссией вышестоящего руководства была полностью заменена оперативная группа СБУ, курирующая штаб группировки. Офицеры СБУ после детального разбирательства могут лишиться должностей и быть уволенными, а в отношении военнослужащих, которым они «помогали», возбуждены уголовные дела», — рассказал Басурин.

При этом депутат Народного Совета ДНР Роман Малютин считает, что попытка наступления ВСУ в районе населенного пункта Желобок (ЛНР), сопровождающаяся массированным обстрелом города Кировск, призвана спровоцировать ЛНР на ответные действия с последующим обвинением ЛНР в нарушении Минских соглашений.

«Неоднократные заявления представителей украинской власти о тактике «ползучего наступления» идут вразрез со взятыми на себя обязательствами в рамках Минских договоренностей. Более того, попытки прорыва сопровождаются массированными обстрелами жилых кварталов, что является военным преступлением», — сказал Малютин.

Оценивая возможные последствия провокаций, парламентарий подчеркнул, что бойцы ДНР и ЛНР готовы отразить силовой захват украинскими силовиками.

«На текущий момент обстрелы продолжаются, поэтому говорить о последствиях еще рано. Тем не менее, доказательства обстрелов со стороны ВСУ будут собраны и рано или поздно доведены до мирового сообщества. То, что это вопрос времени, не вызывает сомнений, а пока западные покровители украинского режима блокируют процесс привлечения к ответственности своих подопечных, мы, со своей стороны, будем блокировать любые попытки прорыва на наши территории всеми имеющимися в нашем арсенале способами. Враг не первый раз пытается прорвать нашу оборону и реализовать свои авантюрные планы по силовому захвату. Напомним, что не раз ранее такие попытки заканчивались «котлами» и принуждением к переговорам. К сожалению, даже опыт собственных поражений не идет им впрок», — сказал Малютин.

Также и. о. главы администрации Ясиноватского района Олег Моргун рассказал о критической ситуации в районе из-за непрекращающихся боев.

«Невзирая на Минские договоренности, украинская сторона продолжает обстреливать территорию Ясиноватского района. В прошедшие выходные дни ВСУ особо активизировались. Начиная с 29 мая семь мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Всем им оказана своевременная медицинская помощь. Кроме того, было повреждено 11 домов, 4 уничтожены полностью в н. п. Крутая Балка, селах Минеральное и Яковлевка. В селе Васильевка и Красный Партизан была перебита линия электропередач, на сегодня свет восстановлен. В поселке Донецк-Северный уже более недели нет электроснабжения, сейчас решается вопрос о проведении ремонтных работ. В населенных пунктах Крутая Балка и Спартак света нет давно и пока возобновить нет возможности, так как украинская сторона из-за непрекращающихся обстрелов не дает проводить работы по восстановлению. Кроме того, в результате разрыва снаряда ВСУ в районе ж/д вокзала Ясиноватой было повреждено газоснабжение. Около двадцати абонентов остались без газа, коммуникации быстро восстановили, жителям подан газ. Так что все коммунальные службы работают в штатном режиме», — отметил Моргун.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала июня на Луганском направлении резко обострилась обстановка. 2 июня 93-я отдельная гвардейская механизированная Харьковская бригада ВСУ сообщила, что улучшила свое тактическое положение, продвинувшись вперед на расстояние 1,5 км, ближе к Бахмутской трассе (в направлении Желобка и Донецкого). Украинские военные оборудовали новые опорные пункты. Занятие новых позиций позволило украинским силовикам взять под огневой контроль участок Бахмутской трассы.

В свою очередь Народная милиция ЛНР опровергла эту информацию и заверила, что войска ЛНР по-прежнему контролирует участок автотрассы Т-1303 Луганск-Лисичанск («Бахмутка»). «Продолжается распространение украинскими СМИ ложной информации о продвижении подразделений ВСУ в сторону населенных пунктов Желобок и Фрунзе на полтора километра и взятии под контроль участка Бахмутской трассы. Об этом уже сообщалось 2 июня текущего года многими украинскими информагентствами. К сожалению, поток лживой информации не прекратился и сегодня. Украинские подразделения с января 2015 года находятся на своих позициях (в районе «Бахмутки») и места их дислокации не изменились», — сообщили в НМ ЛНР.

Напомним, в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе также согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Несмотря на достигнутые соглашения, противоборствующие стороны продолжают вести боевые действия. Таким образом, за два года стороны конфликта так и не выполнили первые три пункта Минских соглашений (Минск-2): 1. Об установлении «всеобъемлющего прекращения огня» и «его строгое выполнение, начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года»; 2. Об отводе крупнокалиберной артиллерии (от 100 мм) от линии фронта; 3. Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ.