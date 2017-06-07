Москва, 7 июня, 2017, 21:57 — ИА Регнум. Бывший прокурор Республики Крым, депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») опровергла заявление западной организации Transparency International, которая утверждает, что у неё есть незадекларированная квартира в Донецке. Соответствующее заявление она опубликовала сегодня, 7 июня, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Напомним, Поклонская ранее опубликовала свою декларацию о доходах за 2016 год. Согласно этому документу, она заработала в минувшем году 2,6 млн рублей. В эту сумму входит зарплата за три месяца работы в Госдуме и зарплата прокурора Крыма за девять месяцев.

Также из декларации следует, что у Поклонской нет в собственности ни дома, ни квартиры, ни земельного участка, ни транспортного средства. У неё есть лишь жильё во временном пользовании.

Когда разгорелся скандал вокруг расследования Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального, Поклонская заявила, что сам ФБК, а также российское отделение Transparency International следует проверить на коррупцию.

В ответ на это генеральный директор Transparency International Russia Илья Шуманов написал в Facebook, что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору».

Поклонская заявила, что готова показать своё имущество, если сотрудники организации предоставят для проверки свое. Однако Transparency International заявила, что у Поклонской якобы есть незадекларированная квартира в Донецке.

«Я предполагала, что так называемые борцы с коррупцией «пилят» расследования именно так. Никакой квартиры в Донецке у меня нет и быть не может. Это наглая ложь. Все мое имущество журналисты увидели, пояснения получили. А вот сами общественники на призыв показать, где они живут, так и не отозвались. Не кажется подозрительным? Интересно, а как они отреагируют на мою просьбу предоставить мне оригиналы «документов»?» — написала Поклонская.

Также депутат уточнила, что свою нынешнюю фамилию она взяла в 2004 году. Никакой собственности в Донецке у неё нет и никогда не было.

«Кто и на кого регистрировал 2010-м собственность в Донецке (если она вообще существует), разберется прокуратура по моему запросу», — добавила депутат.