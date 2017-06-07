Вашингтон, 7 июня, 2017, 21:32 — ИА Регнум. США привержены мирному разрешению конфликта в Нагорном Карабахе, говорится в поздравлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона азербайджанскому народу по случаю Дня Республики.

premier.gov.ru Рекс Тиллерсон

В опубликованном 7 июня заявлении Госдепартамента подчеркивается прочное партнерство между США и Азербайджаном, достижения на пути многолетнего сотрудничества в сфере энергетики и безопасности, а также диалога, основанного на демократических принципах.

«В начале месяца Рамадан я хотел бы поздравить Азербайджан с его богатой историей, включая образование первой парламентской республики с мусульманским большинством 99 лет назад, — говорится в заявлении Тиллерсона. — Тогда, как и сегодня, у вас было видение того, каким должно быть ваше будущее, и вы претворили его в жизнь. США приветствуют усилия по обеспечению безопасности и процветания государства, которое уважает основные свободы своих граждан».

В заявлении подчеркивается, что США привержены мирному разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.

«Соединенные штаты рассчитывают на более тесное сотрудничество с Азербайджаном во всех областях наших отношений в ближайшие годы», — говорится в письме.

В тот же день государственный секретарь США Рекс Тиллерсон направил аналогичное поздравление Грузии, в связи с прошедшим Днем независимости страны.

В послании, опубликованном на сайте Госдепартамента США, Тиллерсон от имени американского правительства поздравил Грузию с важной датой и также отметил, что в 2017 году отмечается еще одно важное событие — 25-летний юбилей установления дипломатических отношений между Грузией и США.

«Мы ценим твердое партнерство с Грузией и ждем его продолжения для продвижения наших общих интересов и ценностей», — заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в письме.

В нем также указано, что США выражают глубокую благодарность за вклад Грузии в миротворческие операции в Афганистане и за те жертвы, которые понесли ВС страны и в других точках мира.

«Мы вместе отмечаем успехи Грузии и оплакиваем тех, кто погиб в борьбе с терроризмом», — говорится в заявлении.

По словам Тиллерсона, Грузия по-прежнему вдохновляет других своим лидерством и «верностью нашим общим убеждениям в отношении силы демократических принципов».

В письме также подчеркнуто, что США выражают сильную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ, а также ее выбор самой определять собственное будущее в рамках содружества свободных наций.

«Ожидаем, что впереди нас ждут долгие годы непрерывного сотрудничества и дружбы с целью утверждения стабильности и процветания двух наших стран», — завершает письмо Тиллерсон.

Анализируя оба послания армянское издание lragir отмечает, что в послании к Грузии Тиллерсон выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии, а также приветствовал выбор грузинского народа о «будущем в сообществе свободных наций».

В послании к Азербайджану суверенитет и территориальная целостность не упоминаются. Говорится только о приверженности Вашингтона мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и о сотрудничестве в сфере энергетики и безопасности.

«Территориальная целостность Азербайджана становится сомнительной темой в международной политике», — пишет издание.

На днях в Грузии состоялось заседание ПА НАТО, в ходе которого альянс выразил поддержку территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы.