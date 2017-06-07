Тбилиси, 7 июня, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в очередной раз выразил твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и осудил «агрессивные действия» России. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом Георгий Маргвелашвили заявил 7 июня на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком, который находится в Тбилиси с двухдневным официальным визитом.

President.gov.ua Георгий Маргвелашвили

По словам президента Грузии, перед обеими странами стоят общие цели на внешнеполитическом фланге и обе страны борются с «исходящими от России угрозами и агрессией».

На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны и перспективы дальнейшего развития взаимоотношений. Речь также шла о подготовке визита президента Украины Петра Порошенко в Грузию, который должен состояться в ближайшем будущем.

На встрече присутствовали секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, министр обороны Леван Изория, начальник Генштаба ВС Владимир Чачибая и представители администрации президента.

Утром 7 июня министр обороны Украины встретился с грузинским коллегой, а затем — с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Ранее, в конце марта, министр обороны Грузии посетил с визитом Киев и подписал со Степаном Полтораком совместное заявление о сотрудничестве.