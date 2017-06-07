Тбилиси, 7 июня, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Комментарий МИД России по заявлению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о готовности Цхинвала участвовать в организации грузового транзита по территории республики в Тбилиси расценили как попытку России уклониться от выполнения подписанного с Грузией соглашения.

Дмитрий-5-Аверин Грузия, Абхазия и Южная Осетия

Как говорится в ответном комментарии МИД Грузии, речь идет о соглашении от 9 ноября 2011 года, которое Грузия подписала с Россией в ходе переговоров о вступлении России в ВТО и которое касается основных принципов механизмов мониторинга таможенного администрирования и торговли между двумя странами.

Официальный Тбилиси подчеркивает, что объектом и целью этого соглашения является мониторинг торговли между Грузией и Россией.

МИД Грузии напоминает, что после подписания этого соглашения грузинская сторона проделала значительную работу по его задействованию, в частности, выбрала нейтральную компанию, которая должна осуществлять таможенный мониторинг движения грузов через грузино-российскую границу, согласовала с этой компанией условия контракта, определила местонахождение терминала. В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявляют, что все предварительные процедуры для оформления контракта с нейтральной компанией Грузия завершила еще год назад, Россия же всячески уклоняется от исполнения соглашения.

«Комментарий внешнеполитического ведомства Российской Федерации умышленно заводит процесс в тупик. В частности, российская сторона пытается представить оккупированный Цхинвальский регион участником вышеуказанного соглашения, что явно противоречит принципам и назначению этого соглашения. Подобная интерпретация оформленного между двумя странами в 2011 году соглашения принципиально неприемлема для грузинской стороны, и это с самого начала было известно официальной Москве», — подчеркнули в Тбилиси.

Ранее Анатолий Бибилов в рамках Петербургского международного экономического форума заявил о готовности Цхинвала равноправно участвовать в работе по организации грузового транзита по территории республики.

Комментируя это заявление, МИД России приветствовал «конструктивную и ответственную позицию» Бибилова, «которая открывает реальную перспективу развития системы торгово-экономических коммуникаций в Закавказье в интересах всех стран региона».

МИД России призвал Тбилиси «проявить столь же конструктивный настрой», отметив, что имеет в виду, «прежде всего, известное Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами от 9 ноября 2011 года».

«Скорейшее начало его практической реализации стало бы важным вкладом в налаживание международной торговли в регионе. К сожалению, грузинская сторона на протяжении длительного времени уклоняется от подтверждения своих обязательств по Соглашению. Рассчитываем на изменение этого подхода», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.