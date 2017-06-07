Лондон, 7 июня, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Британская полиция провела контролируемый взрыв на юго-западе Лондона, недалеко от строительной площадки, где возводится новое здание посольства США, 7 июня сообщает Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондонская полиция

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В полицию Лондона поступило сообщение, что недалеко от строящегося посольства США находятся два автомобиля, оставленные без присмотра.

Сотрудники полиции провели контролируемый взрыв примерно в 16:37 по местному времени. Ничего подозрительного выявлено не было.

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В посольстве США в Лондоне заявили, что на строительной площадке нет сотрудников американского посольства.

Напомним, 22 мая на стадионе «Манчестер-арена» взорвалась бомба. В результате 22 человека погибли, 59 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).