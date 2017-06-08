Новосибирск, 9 июня, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Принадлежность нынешнего мэра Новосибирска к КПРФ несколько затрудняет его оценку с точки зрения разных политологов, всегда в ходе бесстрастного рассмотрения могут возникать различные аспекты идеологического свойства. Но существует область, в которой всякого рода идеологические экивоки не могут служить прикрытием провалов. И область эта — финансово-хозяйственная.

Novo-sibirsk.ru Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

По мнению некоторых экспертов, отсутствие достижений на посту мэра Новосибирска может печально сказаться на дальнейшей политической судьбе Анатолия Локтя. Показав свои слабые способности управленца, нынешний мэр заработал немало отрицательных очков у населения города. Тем не менее он остается популярным политиком в среде КПРФ.

Популярность Анатолия Локтя выразилась в рекомендации его местным отделением КПРФ в качестве кандидата в президенты РФ на выборах 2018 года. Однако нестабильная финансовая ситуация в городе, угрожающая переводом Новосибирска под внешнее финансовое управление, не делает светлее перспективы того, под чьим руководством достигнут такой результат.

Подробности читайте в статье: Массовые протесты аукнулись мэру Новосибирска

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