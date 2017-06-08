Новосибирск страдает от некомпетентного мэра-коммуниста?
Новосибирск, 9 июня, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Принадлежность нынешнего мэра Новосибирска к КПРФ несколько затрудняет его оценку с точки зрения разных политологов, всегда в ходе бесстрастного рассмотрения могут возникать различные аспекты идеологического свойства. Но существует область, в которой всякого рода идеологические экивоки не могут служить прикрытием провалов. И область эта — финансово-хозяйственная.
По мнению некоторых экспертов, отсутствие достижений на посту мэра Новосибирска может печально сказаться на дальнейшей политической судьбе Анатолия Локтя. Показав свои слабые способности управленца, нынешний мэр заработал немало отрицательных очков у населения города. Тем не менее он остается популярным политиком в среде КПРФ.
Популярность Анатолия Локтя выразилась в рекомендации его местным отделением КПРФ в качестве кандидата в президенты РФ на выборах 2018 года. Однако нестабильная финансовая ситуация в городе, угрожающая переводом Новосибирска под внешнее финансовое управление, не делает светлее перспективы того, под чьим руководством достигнут такой результат.
Подробности читайте в статье: Массовые протесты аукнулись мэру Новосибирска
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