Тбилиси, 9 июня, 2017, 06:58 — ИА Регнум. Прошедшую в Тбилиси весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО можно рассматривать как звено одной характерной последовательности. Парламентские ассамблеи НАТО, проходившие в какой-либо стране, обычно были сигналом готовности НАТО к принятию очередного члена в свои ряды. Так это было в случае с Венгрией, Румынией, Литвой и Болгарией. Стоит ли Грузии твердо рассчитывать, что данная тенденция не даст осечку и в ее случае, разбирает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Желание Грузии вступить в НАТО неоднократно выражалось высокопоставленными лицами этой страны и поддерживалось местными экспертами. По словам президента Грузии Георгия Маргвелашвили, сложная ситуация в регионе и внутренние вызовы, связанные со стабильностью в стране, создают угрозу утвержденным цивилизованным миром ценностям.

Это выступление перекликается с теми выводами, к которым пришла Парламентская ассамблея по поводу перспектив вступления Грузии в НАТО. Практически вступление Грузии в НАТО напрямую связывалось именно со стабильностью, являющейся не результатом подавления инакомыслия, а развития демократических отношений внутри страны, между властью и оппозицией, например.

Беспокойству натовцев есть реальные причины — борьба с «российским влиянием», охватившая политическую сферу Грузии, приводит к своим результатам, действительно уменьшая влияние Москвы. Но одновременно уменьшается и стабильность самой Грузии, как это ни парадоксально.

Подробнее читайте в статье: Почему Тбилиси затаскивает НАТО в Закавказье

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