Нейпьидо, 7 июня, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Крушение транспортного самолёта Shaanxi Y-8 ВВС Мьянмы над Андаманским морем привело к гибели 122 человек, среди которых 15 детей, сообщает Минобороны республики Мьянма.

(сс) Andrew J. Muller Самолёт Shaanxi Y-8

Самолёт летел с южного побережья Мьянмы в Янгон и перевозил военнослужащих армии республики и членов их семей. На борту самолета находились 108 пассажиров и 14 членов экипажа.

Связь с транспортным самолетом прервалась на расстоянии 32 км от города Тавоя. Позже были опубликованы уточнения, что самолёт пропал с радаров, пролетая над морем.

В поисковой операции были задействованы катера и авиация. Обломки авиалайнера были обнаружены в акватории Андаманского моря.

Причины и подробности катастрофы пока неизвестны. Выживших в этой катастрофе пока не обнаружено.