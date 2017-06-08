Архангельск, 8 июня, 2017, 05:03 — ИА Регнум. Госконтракт на реставрацию Одигитриевской церкви был заключен Министерством культуры РФ с ЗАО «Росреставрация» и, как предполагалось, был завершен к октябрю 2016 года. Но проверка состояния объекта показала наличие недоработок, некоторые из которых грозят самому существованию памятника. Так, например, «забыта» оказалась установка системы молниезащиты, что может привести к элементарному пожару. И все труды и средства, вложенные в реставрацию, окажутся напрасны.

Владимир Станулевич Брошенная реставраторами церковь Богородицы Одигитрии в Кимже (1709)

Уже есть несколько примеров подобной «реставрации». Теперь же вопрос стоит о спасении объекта культурного наследия. И этот вопрос придется решать через привлечение внимания общественности, раз Министерство культуры и исполнитель в лице ЗАО «Росреставрация» считают, что у них все в порядке.

Читайте подробности в статье: Минкульт РФ «вспомнил» брошенные реставраторами церкви. Не до конца

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