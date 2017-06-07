Москва, 7 июня, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Эксперты в основном поддерживают предложение страховать депозиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В то же время их смущает сумма, которую могут включить в страховую, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Купец. 1918

Вице-президент «Деловой России» Татьяна Минеева считает законопроект очень позитивным сигналом для бизнеса. По её словам, если рассматривать этот шаг государства как часть дорожной карты по увеличению присутствия малого и среднего бизнеса, в частности, в госзакупках, то здесь выбран правильный вектор.

«Риски юридических лиц мало кто учитывал до этого. Теперь государство хоть как-то будет что-то гарантировать. Напомню, что доля субъектов малого и среднего бизнеса, участвующая в госзакупках должна увеличиться до 75% через три года. Но главный посыл этого законопроекта в том, что государство поворачивается к малому и среднему бизнесу лицом. Если раньше властям был интересен только крупный бизнес, то теперь назрела необходимость развивать и малое и среднее предпринимательство», — отмечает эксперт.

В то же время экспертов смущает сумма — 1,4 млн рублей. По их мнению, она очень мала.

«Когда малые и микропредприятия берут кредиты в банках, то суммы как правило составляют не менее 10 млн рублей, когда речь идет о простом пополнении оборотных средств. Компенсация вкладов субъектов малого и среднего предпринимательства до 1,4 млн рублей — это приятный бонус, но вряд ли он спасет бизнес», — говорит руководитель лаборатории исследований предпринимательства Института региональных проблем Феликс Песков.

Заместитель генерального директора компании MAINS Страховой брокер Павел Озеров полагает, что, с одной стороны, это очень хороший инструмент для развития банков ниже первой десятки, так как малые предприятия будут более лояльны при оценке своих рисков в пользу не самых топовых банков. Также, по его мнению, нововведение частично решит проблему региональных компаний, где зачастую бывает ситуация, когда на обширной территории есть всего один обслуживающий банк, и тот может прекратить операции в принудительном порядке по решению регулятора.

«Мне отлично известен пример одного бизнеса, который обслуживался в «Пробизнесбанке» и потерял все средства в момент отзыва у банка лицензии. Причём никаких предварительных сообщений об этом не было. Фактически люди пришли в понедельник на работу и поняли, что остались без банка и средств», — говорит эксперт.

В то же время, по его словам, для многих малых предприятий операционные издержки, а следовательно и деньги на счете заметно превышают предлагаемый порог в 1.4 млн, что, как полагает эксперт, при прочих равных условиях, не решит проблему с прекращением деятельности банка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект закона о включении депозитов предприятий в систему страхования вкладов уже внесён в Госдуму. Помимо денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей страхование планируется распространить и на микропредприятия.