Вашингтон, 7 июня, 2017, 20:37 — ИА Регнум. Посольство России в США запросило у госдепартамента этой страны дополнительную информацию об убийстве 5 июня в Вашингтоне, предположительно, российского гражданина, сообщает RT.

Флаг России

Уточняется, что по факту сообщений, сделанных в американских СМИ, консульский отдел посольства РФ в США обратился с соответствующим запросом в государственный департамент.

Подробности происшествия и личные данные предполагаемой жертвы преступления не сообщаются.