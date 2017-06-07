Кейптаун, 7 июня, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Восемь человек погибли в ЮАР в результате мощного урагана, обрушившегося на прибрежные районы страны, 7 июня сообщает Reuters.

Pixabay.com Ураган

Ожидается, что в некоторых районах страны выпадет до 50 мм осадков, высота волн будет достигать 12 метров, заявили в метеорологическом центре ЮАР.

Читайте также: Необыкновенная невозмутимость: Канадец стриг газон на фоне торнадо

«По последним данным, погибли восемь человек… тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома», — заявил представитель администрации Западно-Капской провинции Джеймс-Брент Стейн.

Семья из четырех человек погибла в результате пожара, вызванного молнией, еще один человек погиб, когда ураган разрушил его дом.

Читайте также: Свыше 2 тысяч человек обратились за компенсацией после урагана в Москве

Армия, полиция и другие службы экстренной помощи приведены в повышенную готовность. Пострадавшие укрылись в убежищах, им оказывается вся необходимая помощь.