Санкт-Петербург, 7 июня, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух первых фигурантов уголовного дела, возбужденного следственными органами ФСБ в отношении группы так называемых сайентологов — последователей религиозно-философского учения Рона Хаббарда. Об этом 7 июня сообщили в Санкт-Петербургском городском суде.

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Анастасия Терентьева и Сахиб Алиев решением суда отправлены в следственный изолятор сроком до 5 августа 2017 года. Они выполняли функции руководителя и главного бухгалтера организации, соответственно.

Всего 6 июня в ходе следственных действий было задержано пять представителей религиозной организации «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга».

Этим гражданам инкриминируется сразу несколько статей Уголовного кодекса, среди которых незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (статья 171), возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (статья 282) и участие в экстремистском сообществе (статья 282.1).

Еще два ходатайства следственных органов УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти в отношении сайентологов Невский районный суд рассмотрит завтра, 8 июня. Отложенное сегодня ходатайство в отношении пятой фигурантки суд рассмотрит 9 июня.

По данным следствия, с 2013 по 2016 год «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» извлекла доход в размере более 276 млн рублей.

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Напомним, сотрудники петербургского управления ФСБ провели обыски в помещениях «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» и обнаружили доказательства, подтверждающие преступный характер деятельности этой религиозной группы.

Ранее, 29 марта 2017 года сотрудники ФСБ проводили обыски в Московской области в рамках расследования уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности лиц, действующих от имени «Саентологической церкви Санкт-Петербурга».