Москва, 7 июня, 2017, 20:29 — ИА Регнум. В ходе интервью Путин в очередной раз подтвердил свою позицию по поводу отношений России с военным блоком НАТО.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Вассал

«Больше нет Восточного блока, нет Советского Союза. По моим представлениям, НАТО нужен внешний враг, чтобы оправдать само существование альянса, так что идёт постоянный поиск врага или провокации, которые делаются с целью назначить кого-то противником», — сказал президент России

Путин объяснил, почему Москва так резко реагирует на дальнейшее расширение Североатлантического альянса.

«Почему мы так резко реагируем на расширение НАТО? Потому что мы, между прочим, понимаем его значение и угрозу, исходящую от этой организации. Но особенно мы обеспокоены вот чем: нас тревожат практики и то, как там принимаются решения. И я знаю, как там принимаются решения», — пояснил президент России

Также Путин считает, что НАТО — это внешнеполитический инструмент США, в котором на самом деле нет никаких союзников, а только американские «вассалы».

"Сегодня это внешнеполитический инструмент США, там нет союзников, там есть только вассалы. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны — лидера НАТО, как США. И там легко может появиться всё что угодно — и система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, новые ударные комплексы», — подчеркнул Путин.