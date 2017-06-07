Воронеж, 7 июня, 2017, 20:21 — ИА Регнум. 117 жилых домов, три детских сада, три школы, три медицинских учреждения временно остались без горячей воды из-за аварии на газопроводе в Коминтерновском районе Воронежа. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов, по факту ЧП проводится доследственная проверка.

AVRS Нет воды

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв газопровода и последующее горение газа произошло днем 7 июня во дворе дома № 48 по Московскому проспекту. Высота пламени достигала 15−20 метров. Жителей трех близлежащих домов, а также пациентов и сотрудников поликлиники, расположенной рядом, эвакуировали. Менее чем за час спасатели ликвидировали аварию.

В прокуратуре пояснили, что из-за аварии от газоснабжения временно была отключена котельная по переулку Ботаническому, обеспечивающая горячее водоснабжение 117 многоквартирных домов, трех детских садов, трех школ, трех медицинских учреждений.

В результате аварии никто не пострадал, однако в квартирах жителей соседнего с местом ЧП дома повреждены рамы окон.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о газоснабжении и пожарной безопасности с привлечением специалистов контролирующих органов, а также работы аварийных служб при ликвидации последствий аварии.

Управлением МВД России по Воронежу и отделом надзорной деятельности по Коминтерновскому и Центральному районам города Воронежа также проводятся процессуальные проверки на предмет наличия признаков преступления.