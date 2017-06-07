Саранск, 7 июня, 2017, 20:08 — ИА Регнум. В Мордовии по итогам мая зафиксирована дефляция в размере 0,1%. С начала года потребительские цены в республике на все товары и платные услуги выросли на 0,4%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

Юрий Пименов. В магазине. 1938

В течение месяца наиболее значительно упали цены на продовольственные товары — на 0,3%, стоимость непродовольственных товаров осталась на уровне апреля, услуги подорожали на 0,2%.

С начала года все товары и услуги в республике подорожали на 0,4%. Максимальный темп роста цен наблюдается в группе непродовольственных товаров — 0,6%, услуги подорожали на 0,4%, стоимость продуктов питания выросла на 0,1%.

При этом по сравнению с показателем мая 2016 года инфляция составила 2,4%. Наиболее значительно за год выросли цены на продовольственные товары — на 2,8%, непродовольственные товары подорожали на 2,7%, услуги — на 1,1%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае республика вошла в тройку лидеров среди регионов РФ по доступности продовольственной корзины. При средней стоимости набора продуктов питания по стране в 4036,7 рублей жителям Мордовии он обходится в 3206,1 рубля.