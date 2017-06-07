Ульяновск, 7 июня, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Зарплату ульяновским бюджетникам будут повышать в три этапа. Об этом глава региона Сергей морозов заявил в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Буквально на этой неделе мы окончательно определились с выполнением Вашего поручения по росту заработной платы для работников культуры, работников здравоохранения, начиная от врачей и заканчивая младшим медицинским персоналом, для работников образования и органов социальной защиты», — заявил Морозов.

По его словам, общий рост повышения заработной платы составляет по разным категориям от 15 до 38%.

«Вы говорили о том, что мы должны в условиях сегодняшней некоторой финансовой нестабильности проработать вопрос о повышении заработной платы начиная с 1 апреля. Мы приняли решение в три этапа повысить заработную плату, — уточнил Морозов, обращаясь к Медведеву. — С 1 апреля этого года — проведём сейчас соответствующие перерасчёты и выплатим, в том числе и к отпускным. Вторая — с 1 июля. И ещё одно повышение будет ориентировочно с 1 октября. Кроме этого, принято решение о существенном повышении (даже большем, чем сейчас) в течение I квартала 2018 года».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 июня 2017 года находится в Ульяновске, где проводит совещание по вопросу дополнительных мер государственной поддержки разработчиков, производителей и эксплуатантов отечественных воздушных судов и стимулирования спроса на российскую авиационную технику.

Также в рамках визита в Ульяновск Медведев посетил авиационные предприятия АО «Авиастар-СП» и АО «АэроКомпозит».