Нью-Дели, 7 июня, 2017, 20:18 — ИА Регнум. По информации телеканала, на данный момент известно о 20 погибших и 10 раненных. Уточняется, что состояние двоих пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.

Айтен Юран

Кроме того, от взрыва обрушилась часть здания фабрики, что не позволило работникам вовремя покинуть опасное место.

Причины и подробности происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ утверждали, что в результате взрыва на фабрике фейерверков в индийском штате Мадхья-Прадеш в округе Балагхат 10 сотрудников предприятия получили ожоги разной степени тяжести.

Сообщалось, что пожарным потребовалось около двух часов для локализации крупного возгорания.