Киев, 7 июня, 2017, 20:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает, что его страна присоединится к военному блоку НАТО так же, как это сделала Черногория. Об этом глава МИД Украины написал сегодня, 7 июня, в своём Twitter-аккаунте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

«Флаг Черногории в НАТО — политика открытых дверей альянса в действии. Без сомнения, расширенное партнёрство Украины с НАТО приведёт к такому же результату», — пишет Климкин.

Напомним, 5 июня Черногория официально стала 29-м членом военного блока НАТО.

Эту маленькую балканскую страну затащили в НАТО прозападные политики, которые даже не посоветовались со своим народом по столь важному вопросу. Кроме того, у Черногории не было каких-либо внешних угроз, которые бы могли объяснить желание властей этой страны присоединиться к самому мощному военному блоку в мире.

На церемонии вступления Черногории в НАТО заместитель государственного секретаря США Томас Шеннон заявил, что двери Североатлантического альянса открыты для новых участников.