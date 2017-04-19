Москва, 8 июня, 2017, 15:56 — ИА Регнум. В московском офисе «Райффайзенбанка» на Смоленской-Сенной площади проходит голодовка должников по валютной ипотеке. Группа из восьми женщин и мужчины, закутанных в одеяла и спальные мешки, расположилась на туристических ковриках прямо на полу в операционном зале. Ипотечники вооружились плакатами «Банк-варвар!», «Нашим детям нужен дом!» и «Бессрочная голодовка» и заявляют, что не покинут банк до выполнения их требований руководством, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голодовка валютных заемщиков в «Райффайзенбанке»

«Наша семья взяла валютную ипотеку в «Райффайзенбанке» в 2006 году. После этого валютно-финансовая ситуация в стране неоднократно менялась не в лучшую сторону, что привело к падению курса рубля. В итоге объемы нашей задолженности перед кредитной организацией значительно выросли, а затраты на ее обслуживание существенно выросли», — заявила корреспонденту ИА REGNUM Любовь Алексеева.

Она отметила, что неоднократно обращалась в «Райффайзенбанк» с просьбой рефинансировать валютную ипотеку в рубли по курсу на момент заключения ипотечного договора, однако на все просьбы ипотечных заемщиков со стороны банка неизменно звучал категорический отказ. Кредитно-финансовая организация соглашается конвертировать ипотечный долг в рубли исключительно по текущему курсу и только после того, как будут погашены все просроченные платежи. Но на таких условиях, утверждают забастовщики, ипотеку они обслуживать не смогут.

«Мы проиграли все суды, и в отношении нас объявлено исполнительное производство. Квартира выставлена на торги, — сообщила Алексеева. — Голодовка — это последний отчаянный шаг, чтобы на нас, наконец, обратили внимание. Мы добиваемся встречи с председателем правления московского отделения «Райффайзенбанка» господином Мониным. Наши требования заключаются в том, чтобы были отменены процедуры исполнительного производства в отношении нашей недвижимости — это первое, второе — чтобы ипотечные кредиты были реструктуризированы в рубли по курсу на дату заключения договора, и третье — чтобы списали все набежавшие штрафы и пени».

Заём Алексеевой составил 300 тысяч долларов под 12 процентов годовых. На момент заключения договора курс доллара составлял порядка 24—26 рублей. На сегодняшней день они выплатили банку уже 300 тысяч долларов по процентам, и остались должны еще 269 тысяч основного долга.

«Наш дом выставлен на продажу. Но парадокс ситуации заключается в том, что суд оценивает нашу недвижимость по курсу на момент заключения ипотечного договора в размере 24−25 рублей за доллар, однако банк при этом требует от нас погашения задолженности уже по текущему курсу — порядка 56−60 рублей. То есть таким образом на судебном уровне узаконивается ситуация, когда банк за счёт клиентов обеспечивает себе получение сверхприбыли», — заявила она.

Дом является её единственным жильём. В случае выселения семья лишится не только крыши над головой, но и медицинского обеспечения. Также могут возникнуть проблемы с посещением детьми школы, опасается она.

За все время голодовки ни один из сотрудников банка к участникам акции не вышел. «Они полностью нас игнорируют. Никто из представителей «Райффайзена» к нам не обращался. Судя по всему, их абсолютно не интересуют наши требования. Но заявления в полицию, правда, написали. Приезжали сотрудники правоохранительных органов, забрали одну нашу девушку на дознание, но вскоре отпустили», — сообщили участники голодовки.

Они утверждают, что проинформировали начальника ОВД Арбат о проведении акции. Также ипотечники обратились в Государственную думу. С ними связывались представители депутата Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»), которые ранее направили запрос в кредитную организацию и получили ответ, что банк в курсе происходящего. Также участники голодовки пытались получить помощь в аппарате уполномоченного по правам человека, где им ответили вежливым приглашением приехать и написать заявление, жалуются забастовщики.

По словам объявивших голодовку, «Райффайзенбанк» применяет против них жесткие методы: из помещения убрали диваны и прочую мебель, обесточили розетки и закрыли туалеты. На ночь, когда банк закрывается, служба безопасности со словами «здесь вам не ночлежка» выгоняет участников акции на улицу. Однако они намерены продолжить голодовку.

Отметим, что ранее двоих участников голодовки в «Райффайзенбанке» госпитализировали. Одну женщину увезли в больницу в предынсультном состоянии, другую — с сердечным приступом.

На сегодняшний день вопрос погашения валютной ипотечной задолженности является одной из острых социальных проблем. После того как ЦБ РФ отменил валютный коридор, отпустив рубль в свободное плавание, долг бравших валютные кредиты значительно увеличился, оказавшись не по карману части заёмщиков. С точки зрения позиции кредитных организаций — резкий рост выплат является частью рисков, указанных в договоре. Заёмщики, в свою очередь, считают, что банки должны пойти им навстречу в части реструктуризации и пересчета долга.