Махачкала, 7 июня, 2017, 20:02 — ИА Регнум. Около 7 млрд рублей инвестиций необходимо привлечь для полноценной утилизации и переработки твердых бытовых отходов в Дагестане. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Свалка

По его словам, территория региона условно поделена на шесть частей, в каждой из которых разработана своя схема обращения с отходами. Планируется объявить тендер на оказание услуг по утилизации и переработке ТБО в течение 15 лет. Оператор, который победит в конкурсе, должен будет построить полигоны, приобрести спецтехнику и создать сопутствующую инфраструктуру.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Карачаев констатировал полное отсутствие в Дагестане санкционированных свалок, которые соответствовали бы санитарным и экологическим требованиям. Он назвал особой экологической угрозой для населения свалки с биологическими, химическими и медицинскими отходами. На этих свалках пасется скот, а утилизация ТБО ограничивается сжиганием.

По словам министра, на тот момент в регионе было выявлено 1,2 тысячи несанкционированных свалок. В марте 2017 года Минприроды Дагестана потребовало оштрафовать администрацию города Дербент за удручающее состояние городской свалки. Реакция властей последовала после того, как жители окрестных сел Хазар и Нижний Рукель пожаловались на едкий и вредный дым сожженных отходов, который к ним приносит ветер.

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Жителям Дербентского района надоело дышать дымом со свалок

К слову, площадь свалки составила 20 гектаров. Проверка подтвердила, что на этой территории не соблюдаются санитарно-экологические требования. В октябре прошлого года стихийная мусорная свалка была выявлена даже на территории водохранилища Гунибской ГЭС.

Роспотребнадзор обязал ликвидировать скопление отходов после того, как фотографии свалки попали в СМИ. В результате с водной глади было собрано более 20 тонн мусора, большая часть которого — это бутылки и пакеты.