Вашингтон, 7 июня, 2017, 19:50 — ИА Регнум. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс обратился к американскому конгрессу с призывом принять законопроект, позволяющий американским спецслужбам слежку за иностранными гражданами за пределами США, сообщает RT.

Pixabay.com Слежка

Дэниел Коутс просит расширить бессрочное использование статьи 702 федерального закона США о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб. При этом глава национальной разведки настаивает, что этот законопроект надо одобрить как можно скорее.

По мнению директора национальной разведки США, без этого никак не получится выяснить степень вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

Кроме того, Коутс заявил, что принятие этого законопроекта позволит защитить жизни американцев и союзников США, а американская разведка сможет добывать информацию, необходимую для предупреждения террористических атак.

Как сообщало ИА REGNUM, голословные утверждения о вмешательстве Москвы в ход президентских выборов в США были основой предвыборной кампании кандидата от Демократической партии, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. После поражения на выборах демократы продолжили использовать эти обвинения для подрыва позиций новой администрации Белого дома. На Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин предложил американцам прекратить «истерику» по этому поводу.