Саранск, 7 июня, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Мордовия вошла в тройку лидеров по доступности продуктовой корзины. Ее стоимость составила 3302,1 рубля, что является третьим результатом по стране, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Аристах Лентулов. У овощного ларька. 1932

Минимальные цены зафиксированы в Белгородской области, где стоимость продуктовой корзины равняется 3194 рубля, а также в Саратовской области — 3294 рубля. Стоимость набора продуктов питания в среднем по России обойдется покупателю в 4036,7 рублей.

«Сдерживать рост цен помогают уровень развития республиканского агропромышленного комплекса и продовольственные ярмарки. Они регулярно проходят в Саранске и в муниципальных районах, популярны у жителей, которых устраивает цена и качество местных продуктов. Торговые сети ориентируются на эти цены. Мы будем и дальше развивать это направление и делать все, чтобы продукты в Мордовии были одними из самых доступных в стране», — заверил врио главы Мордовии Владимир Волков.

Максимальная стоимость продуктовой корзины наблюдается в регионах Дальневосточного федерального округа — Чукотка, Магаданская область, Якутия, Камчатка и Сахалин. Жителям этих регионов приходится платить за продуктовую корзину в 2−3 раза больше, чем лидерам исследования.